Pese a que este miércoles se tenía programada una mesa de trabajo virtual entre los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y diferentes colectivos feministas que mantienen tomado el recinto legislativo desde hace ocho días, el diputado Gabriel Biestro Medinilla desairó el llamado.

Fue el propio legislador morenista quien la tarde del martes convocó a la reunión, no se presentó, y únicamente se limitaron a anunciar que sería a las 15 horas cuando se realice el encuentro “porque el presidente de la Junta de Gobierno no estaba presente, a pesar de que la hora y día fueron propuestas por el Congreso”, señala un comunicado emitido por grupos feministas.

La reunión programada por el día de hoy de manera virtual no se ha iniciado porque el Presidente del @CongresoPue no ha arribado o no se ha conectado.