Lo más inesperado llegó y a todo el mundo agarró desprevenido. Nunca imaginamos pasar tanto tiempo dentro de nuestras casas, conviviendo con las personas y animales que la habitan o con nuestra soledad. Pocos previeron que el mundo entero padecería lo mismo y entonces nuestras rutinas tuvieran que parecerse mucho, al mismo tiempo que cambiaban abismalmente.

Las autoridades máximas en materia bizarra, Julio Patán y Alejandro Rosas, no quisieron dejar pasar todas esas historias que se han ido reuniendo a lo largo de la pandemia y que marcaron a la humanidad, entonces escribieron Pandemia bizarra (Planeta), un libro de colección, ilustrado y sanitizado, digno de ser regalado en las próximas fiestas a todos aquellos a los que no has podido ver en este largo tiempo. Es un tesoro de grandes anécdotas a nivel mundial y las que México ha podido abonar.

“… teorías de la conspiración que hacen palidecer a los terraplanistas; los remedios más insospechados, que incluyen desde ajos y cebollas hasta cloro y dietas veganas; bautizos, bodas, graduaciones y sepelios vía streaming… o no; teibols convertidos en restaurantes de comida rápida con baile incluido; temblores, erupciones volcánicas, ovnis, un meteorito que atraviesa el cielo de Monterrey y un huracán nivel 4… fiestas covid con todo y apuestas; centros comerciales repletos al levantarse el confinamiento; cursos en línea…”

Con la característica pericia y astucia de Rosas y Patán, mientras nuestros días se basen en seguir perfeccionando las recetas de la abuela y en asistir a los diversos webinars que nos hemos agendado, Pandemia bizarra supera cualquier ficción apocalíptica y te acompañará en esta realidad anormal con todo lo de la cuarentena que no quieres recordar.

Sobre los autores

Alejandro Rosas (Ciudad de México, 1969). Es divulgador de la historia y escritor. Habla con los muertos desde hace 30 años y le han revelado su pasado para escribir obras como Mitos de la Historia mexicana (2006), Sangre y fuego (2009), 365 días para conocer la Historia de México (2011) y 99 pasiones en la Historia de México (2012). No aspira a ser rockstar, pero le gustan los medios. Luego de terminar la trilogía Érase una vez México buscó ayuda psicológica y terminó escribiendo México bizarro (2017).

Julio Patán (Ciudad de México, 1968). Es escritor, periodista cultural y conductor radiofónico y televisivo. Conduce Hora 21 en Foro TV y es colaborador de los periódicos 24 horas y El Heraldo de México, donde hace gala de sus vastos conocimientos, su incisivo humor y su extraordinaria vena irónica. Es autor de Para entender a Martín Luis Guzmán (2009), Conspiraciones (2012), El libro negro de la izquierda mexicana (2012), Cocteles con historia (2014), Negocio de chacales (2015) y de los exitosos México bizarro 1 y 2 (2017 y 2019).