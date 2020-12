Presentando un adelanto de su próximo álbum “Flor de Michoacán”, Menny Flores lanza el sencillo “ADQSP”, una de sus canciones más personales con la que abre su corazón para contar una triste historia de amor.

De la canción y videoclip

“ADQSP”, son las siglas de “Antes de que sea peor”, una triste canción con una historia de amor en donde el desenlace provoca la frustración por no hablar las cosas que se sienten y la ansiedad desencadenada del dolor de perder a esa persona.

La canción fue escrita hace un par de semanas en la Ciudad de México, inspirado en la ansiedad que ha llegado a provocar en ciertas personas el estar muy de cerca de su pareja en los últimos tiempos y el desgaste de sus relaciones. Una canción con un final desgarrador que la voz de Menny deja saber con profundo dolor.

El tema del tijuanense de 22 años, es una muestra de su constante experimentación con nuevos sonidos y su evolución como cantautor. “ADQSP” fue producida por Ernesto Ayala en el estudio Colectivo Casa Azul.

En cuanto al video, este fue grabado en el departamento de Menny en la Ciudad de México, lugar donde también fue compuesto el tema, y dirigido por Narses.

Del joven talento

Menny Flores es un músico y cantautor nacido en 1998 en la ciudad de Tijuana y criado por la frontera oeste de California, Estados Unidos. Su propuesta musical es un proyecto pop que mezcla la participación de géneros favoritos de la cultura Chicana (México – Americana) tales como el bolero, R&B, salsa. Menny le canta al amor y a la familia desde su propia perspectiva.

Con 8 años de trayectoria y después de iniciar su carrera en la música con la agrupación Layl, decide lanzarse como solista de la mano de Universal Music México y GTS. “Nada Me Falta (Welcome To Tijuana)” es el primer sencillo del tijuanense, seguido de “Perfume”, canciones en donde se puede notar cómo la cultura Chicana está en sus venas.

Basado en la propuesta musical que nace de su propia cultura, para Menny la moda siempre ha sido una parte muy importante de su carrera, pues busca reforzar y completar a través de su estilo el concepto de su proyecto. Gracias a esto ha podido colaborar con marcas y diseñadores nacionales e internacionales de lujo.