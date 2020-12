El gobernador, Miguel Barbosa, se pronunció por rescatar el Centro Histórico de Puebla, ya que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, más no es patrimonio de un particular y mucho menos de posiciones políticas, por ello es que anunció el diálogo con las organizaciones de comerciantes ambulantes de manera particular, sin la emisión de un decreto, ya que esto es competencia del Ayuntamiento de Puebla.

El mandatario local respondió al secretario de gobernación municipal de Puebla, René Sánchez Galindo, pues no es competencia de la administración estatal emitir un decreto y con ello poner una trampa legal a la administración estatal, por temas de autonomía municipal, “ellos son los que les cobran y los que los extorsionan, no es competencia del Gobierno del Estado emitir un decreto en esta materia”, refirió.

“Yo no voy a mencionar plazos o procedimientos coercitivos de aplicación de acuerdos, no, vamos a resolverlo con el diálogo y hay que tratar con mucho cuidado este tema, yo quiero darle la razón a todos, pero quiero darle la razón a la Ciudad de Puebla como Ciudad, a los poblanos que han visto un deterioro de su hermoso Centro Histórico. Hay que recuperar el Centro Histórico, la Ciudad es Patrimonio de la Humanidad no de nadie, no de posiciones políticas de nadie”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que se debe reconocer el derecho al trabajo respetando las libertades, pues se manifestó aliado de la libertad, pero advirtió que también es aliado de su función como gobernante.

“Hay que reconocerlo como tal, la gente que sale a las calles a buscar su sustento, pero tiene que haber una actividad lícita en el marco de una normalidad general para todos creo mucho en eso”, dijo el mandatario local, al reiterar que este tema se abordará de forma particular, independiente a los acuerdos con organizaciones que trabajan en otros municipios.

Reúne Segob a 151 líderes de comerciantes

En este contexto, el Gobierno del Estado ya inició las pláticas con 151 líderes representantes de 49 mercados y 53 tianguis pertenecientes a 41 municipios de la entidad para reforzar el compromiso de las medidas y decretos por la pandemia, pero en el caso del Centro Histórico de Puebla será un diálogo particular con las agrupaciones, sin la emisión de decretos.

De esta forma, las reuniones fueron encabezadas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien informó que están incluidos los comerciantes de la Central de Abastos de Huixcolotla y organizaciones de la capital, excluyendo a los que se instalan en el Centro Histórico.