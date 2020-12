Los iluminados (Les Éblouis), TCF drama de 100 minutos de la joven actriz Sarah Suco. Camille tiene 12 años y está apasionada con su escuela de circo; es la hermana mayor de una familia numerosa que vive en una pequeña ciudad francesa. Un buen día, sus papás deciden integrarse a una comunidad religiosa en la que la obediencia lo es todo. La joven adolescente deberá adaptarse a una forma de vida que cuestiona y limita sus ganas de vivir como los demás, pues el grupo al que se unieron se comporta cada vez más como una secta. Camille se da cuenta gradualmente de la gravedad de la situación, por lo que buscará salvar a sus hermanos del aislamiento creado por la comunidad. Actúan Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Éric Caravaca entre otros. El guion basado en hechos reales es de Nicolas Silhol y Sarah Suco.

Alguien en algún lugar (Deux Moi), TCF, drama romántico de 110 minutos a cargo de Cédric Klapisch de quien también es el guion. La cinta lleva a la vida de Rémy y Mélanie que tienen treinta años y viven en el mismo barrio de París. Ella es una bióloga que multiplica las citas fallidas en las redes sociales, él tiene un trabajo que no le apasiona y trata, sin mucho empeño, de conocer a una chica. Ambos son víctimas de la soledad que aqueja a las grandes ciudades en esta era de la hiperconexión, en la que uno pensaría que conocer a alguien debería ser más fácil. Actúan Ana Girardot, François Civil, Camille Cottin.

La última vida de Simón (La dernière vie de Simon), TCF la cinta es la ópera prima de Léo Karmann, el Thriller de fantasía de 103 minutos, habla de Simón que tiene 8 años y es huérfano. Su sueño es encontrar una familia que lo adopte. Pero Simón no es un niño como los demás, tiene un don muy particular, él puede transformarse en las personas a las que ha tocado. El pequeño comparte su secreto con Thomas y su hermana Madeleine, quienes lo acogen cariñosamente durante un fin de semana haciéndolo sentir querido e importante. Sin embargo, durante una escapada al bosque, ocurre una tragedia que transformará la vida de los tres niños para siempre. Actúan Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann, el guion es de Sabrina B. Karine, Léo Karmann.

Mi perro tonto (Mon chien stupide), TCF comedia dramática de 106 minutos con la dirección de Yvan Attal. La cinta habla de Henri un exitoso escritor que está en plena crisis de la mediana edad, donde problemas como su abstinencia sexual y su dolor de espalda, tienen que ver con su esposa y sus cuatro hijos. Justo en ese momento crítico en el que hace un balance de su vida, aparece un perro enorme, maleducado y demasiado entusiasta, que decide instalarse en su casa. A pesar de los intentos de toda su familia por echarlo, este perro, al que deciden llamar “Estúpido”, se convertirá en el nuevo mejor amigo de Henri y le ayudará a entender que la verdadera felicidad está en la adaptación al cambio. El filme está basado en el libro homónimo de John Fante, uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana del siglo XX. Actúan Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf.

Una pequeña mentira (Fourmi),TCF comedia dramática de 119 minutos con la dirección y guion de Julien Rappeneau. El joven Théo, apodado “Hormiga”, está muy preocupado por su padre Laurent, un hombre solitario que se encuentra desilusionado por los golpes de la vida. La situación cambia cuando aparece la posibilidad de que el niño sea reclutado por un famoso club de futbol inglés. Sin embargo, el pequeño no pasará las pruebas y esto supondrá una nueva desilusión para su padre. Para mantener la motivación de Laurent, Théo continuará con la farsa de que ha sido seleccionado, pero la mentira lo rebasará. Una linda historia sobre un hijo que lucha por salvar a su padre. Actúan François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier.

El Túnel, thriller y acción en 104 minutos. Cuando un camión cisterna choca en un túnel en las heladas montañas, las personas que se dirigen a casa para Navidad quedan brutalmente atrapados en la oscuridad. Afuera hay una tormenta y los primeros en acudir al rescate luchan por acceder al accidente con todo en contra. El tiempo es esencial y cuando una pipa con petróleo comienza a incendiarse, la situación se complica poniendo en peligro la vida de cada uno de las personas atrapadas. Actúan Thorbjorn Harr, Ylva Fuglerud, Lisa Carlehed. Dirige Pal Oie.

Z, terror y suspenso en 83 minutos. Beth se siente atrapada por su condición de madre cuidando a los demás antes de hacerlo por sí misma. Un buen día, su hijo trae un amigo imaginario a la casa; sin embargo ella no lo toma en cuenta. Incluso cuando las cosas comienzan a salir mal, ya que el nuevo amigo no es del todo bueno. A medida que Josh va cambiando a causa de sus nuevos hábitos de juego, Beth se ve obligada a tomar medidas ignorando el consejo de su esposo Kevin, ella droga a Josh, con lo que le ayuda a su problema, ahora Josh ya no ve a Z pero Beth sí y Z quiere ser su amigo. Actúan Sean Rogerson, Stephen McHattie, Jett Klyne, Keegan Connor Tracy, Sara Canning. Dirige Brandon Christensen.

Tenet, acción y ficción en 151 minutos. Película épica de acción, que evoluciona del mundo del espionaje internacional. Con la dirección de Christopher Nolan, quien también escribe el guion, la producción cuenta con una mezcla interesante de Imax con película de 70 milímetros para llevar la historia a la pantalla con impresionantes efectos. Actúan Michael Caine, Elizabeth Debicki, John David Washington, Robert Pattinson. La cinta se puede ver en la Sala Imax.

El día del fin del mundo, acción y thriller en 120 minutos. Cuando el mundo se enfrenta a la lluvia de meteoritos más grande de la historia que aniquilará todo rastro de vida, los gobiernos del mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Jeff y su familia, emprenderán un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir. Actúan Gerard Butler, Scott Glenn, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd. Dirige Ric Roman Waugh, la cinta se puede ver en la Sala 4DX.

Nuevo Orden, drama de 86 minutos. La desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México, hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este Nuevo Orden implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas. Actúan Mónica Del Carmen, Naian González Norvind, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal. Dirige Michel Franco.