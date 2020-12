Un tribunal moscovita dictaminó prisión preventiva para el bloguero moscovita que transmitió en directo la muerte de su novia, un caso que ha generado gran consternación en la sociedad rusa.

“El tribunal ha arrestado a Stas Reshétnikov tras satisfacer la respectiva solicitud de la fiscalía”, indicaron en el juzgado del distrito Ramenski.

El hombre fue acusado de causar graves daños a la salud de su pareja con resultado de muerte.

Reshétnikov, conocido en redes sociales como “Reeflay”, grabó en directo en su canal de YouTube la muerte de su pareja sentimental, a la que había echado previamente semidesnuda al balcón y dejado durante horas en el frío.

El bloguero, de 30 años, negó durante los interrogatorios su culpa en la muerte de Valentina Grigórieva, de 27 años.

En las imágenes que circulan en internet se puede ver cómo el youtuber arrastra del brazo al interior de su apartamento a Grigórieva, vestida solo con ropa interior y en estado inconsciente.

El bloguero llamó a la ambulancia y a la policía, pero seguía grabando todo incluso cuando habían llegado los médicos que ya solo pudieron constatar la muerte de la joven.

Según los medios rusos, en la noche del 1 al 2 de diciembre la pareja tuvo una discusión.

Not going to show the video but there was this clip to give people an idea of what goes on. pic.twitter.com/rrUYB7TihY