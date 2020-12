El integrante de la Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo, Mariano Hernández Reyes, advirtió que el tema de la despenalización del aborto, no se puede tratar de la misma manera que en los estados de Veracruz, o Ciudad de México, ya que la cultura y costumbres son diferentes, y en el caso de Puebla sigue el pensamiento conservador.

Recordó que desde que fue diputado local se presentaron iniciativas al respecto, sin embargo se sabía que éstas no prosperarían una vez que no hay un consenso dentro de la sociedad poblana para que se dé la despenalización.

Lamentó que se presenten posturas simplistas, al decir que si en la Ciudad de México se aprobó, y lo mismo ocurrió en Veracruz, lo mismo tiene que pasar en Puebla, sin hacer un verdadero análisis si la mayoría de las y los poblanos lo aprueba.

“Somos un país de 32 entidades federativas, y no es lo mismo el pensamiento de la gente de Nuevo León, que la de Chiapas, o de la Ciudad de México con Puebla a pesar de la gran cercanía”.

Hernández Reyes expresó que el primer paso sería hacer una encuesta para ver cuántas poblanas y poblanos están a favor de la reforma, que se apliquen los principios de la democracia.

El ex diputado local recordó que hay gente que está dentro de la izquierda que no acepta la reforma, y ello no quiere decir que traicionen sus principios, ya que estar en la izquierda históricamente, es el razonar, el buscar el consenso de las mayorías.

“Veamos que cada estado de la república es un país, la ciudad de México tiene más habitantes que muchos países de Europa, y los casi siete millones de habitantes que tiene Puebla, tiene más habitantes que Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, por citar algunas naciones, y en cada una de ellas se piensa diferente”.

“En el caso de Puebla que no se entienda que nos estamos cerrando al debate, por el contrario, éste debe mantenerse, encontrar puntos de acuerdo, pero analizando detenidamente qué es lo que en verdad quiere la mayoría”.

Comentó que se ha tenido el diálogo con el coordinador del Partido del Trabajo en el Congreso, y se le pidió que su propuesta sea porque haya una verdadera consulta a los ciudadanos, a las universidades, especialistas, que sean de Puebla, y después que se tenga una determinación.

Parlamento abierto

El pasado 30 de noviembre la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó realizar un parlamento abierto para analizar la posible despenalización del aborto, por lo que tras la discusión, existe ya una fecha en la que el pleno deberá votar a favor o en contra, y ésta será el 7 de abril.

En conferencia de prensa el presidente de la Junta de Gobierno Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que será el próximo 7 de abril cuando el Congreso discuta en el Pleno la posible despenalización del aborto y llamó a los actores políticos no usar el tema con fines electorales.

Precisó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó una propuesta para la realización de un parlamento abierto y mesas de diálogo en las que participen instituciones educativas, eclesiásticas y asociaciones civiles.

Gabriel Biestro también sostuvo que desde el primer día han estado atendidas las manifestantes, se les habilitó un baño, se les han proporcionado alimentos, y en ningún momento se les ha hostigado.

Reconoció que hay la presencia de elementos de seguridad, pero debe aclararse que están sin armas para resguardar la seguridad

Biestro Medinilla indicó que no van a caer en provocaciones y precisó que nunca se dijo que en enero se iba a aprobar el dictamen.