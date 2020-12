El político de Namibia, Adolf Hitler Uunona, fue electo con el 85 por ciento de votos en la colonia alemana de Oshana, pero ha afirmado que no tiene planes para “someter” a la comunidad, reporta el diario alemán Bild.

"Mi padre me puso ese nombre y probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler", declaró. "Al crecer ya me di cuenta de que era un hombre que quería someter al mundo entero y yo no tengo nada que ver con nada de eso".

Namibia fue colonia alemana desde 1884, en la época del canciller Otto von Bismark, hasta la ocupación surafricana durante la primera guerra mundial. Los nombres alemanes, como Adolf, son habituales entre la población, aunque los germanohablantes son una pequeña minoría.

En la antigua colonia abundan los nombres de calles en lengua alemana y topónimos como Lüderitz, Mariental o Helmeringhausen, recoge Bild. El Imperio Alemán asesinó a miles de personas en las revueltas de grupos nama, herero y san, entre 1904 y 1908. La actual República Federal de Alemania ha ofrecido 10 millones de euros como reparación, pero el Gobierno namibio la ha rechazado por considerarla insuficiente, apunta BBC

Con información de El País.