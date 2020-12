Un nuevo episodio de polémica en la red social asiática Tik Tok se dio a conocer este fin de semana luego de que la activista, panelista de Foro TV y colaboradora en Canal Once, Estefanía Veloz, publicara un vídeo en el que enseña como realizar un aborto.

En un video que no dura más de 30 segundos y que tiene como 'extra' el uso del Himno Nacional Mexicano, Estefanía mostró los medicamentos y pasos a seguir para interrumpir el embarazo.

En cuestión de horas, el vídeo causó comentarios encontrados, pues recordemos que en casi todo México (excepto en Oaxaca y CDMX), la interrupción del embarazo se castiga con prisión.

Cientos de usuarios con tendencias pro vida y religiosos, lamentaron que este tipo de videos se hagan virales al exponer que "enseñan la muerte" en todas sus formas.

Hubo otros que cuestionaron el "mal uso" que le da al Himno Nacional Mexicano, recordando que la Secretaría de Gobernación (Segob) castiga a quien use los símbolos patrios para fines ajenos a los establecidos a la Constitución Política.

Las críticas en Twitter no se hicieron esperar, incluso Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, Grupo Salinas y del Mazatlán FC de la Liga MX (antes Monarcas Morelia) juzgó el video y exigió a Canal Once una explicación del mismo.

@CanalOnceTV, estaba por dormir cuando vi el TT #EstefaniaAsesina, pensé en #ladyEscondeImpuestos, la niña con la que tuve un desacuerdo hace poco y pensé... no puede ser la misma que no me quiso presentar sus impuestos.



Esto del video definitivamente no se vale @EstefaniaVeloz https://t.co/mY2rOO2Qxo