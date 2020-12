Recientemente salió a la luz un video grabado por un menor de edad que logró captar el momento en que su madre fue secuestrada por sujetos y subida por la fuerza a una camioneta, en el municipio de Metlatónoc, Guerrero.

De acuerdo con la información, el hecho habría ocurrido el pasado viernes. En el video se escucha el llanto del menor suplicando que no se lleven a su progenitora, “¡Mami no, mami no, por favor!”, repite con insistencia mientras se observa cómo la mujer es subida al vehículo.

Asimismo, se aprecia a otra menor que intenta impedir que se lleven a su madre, pero es empujada hacia la calle y posteriormente se aparta del lugar.

Un menor de edad grabó el momento en el que dos hombres privan de la libertad a su mamá en el municipio de #Metlatónoc, en la montaña de #Guerrero. En el video se ve a la mujer siendo llevada por la fuerza mientras el hermano del menor que graba intenta impedirlo sin conseguirlo. pic.twitter.com/Z1DFR3A2jW — Central de Noticias Mx #LaInformaciónEsPoder📲 (@CentraldeNotiMx) December 5, 2020

Más tarde, el hijo mayor de la mujer, identificada como Irma Villanueva, difundió en redes sociales las imágenes y aseguró que uno de los hombres era el hijo de la expareja de su madre hace aproximadamente ocho años, y lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a la mujer.

La Fiscalía del Estado de Guerrero informó el domingo que Irma fue ubicada y detenida por la Policía Comunitaria de Xitlaltepec en la región de la Montaña. No obstante, las autoridades no ofrecieron más detalles de lo sucedido.