El titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, informó que la situación del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se cataloga como estable, pues indicó que “ya no requiere oxígeno suplementario”.

El día de ayer se anunció que el mandatario estatal salió positivo a COVID-19, por lo que desde el domingo no se le ve en sus trasmisiones diarias a través de su cuenta de Facebook.

Pérez Rico, informó que el Ejecutivo Estatal se encuentra recibiendo atención médica en una de las unidades por parte de la Secretaría de Salud, e indicó que fue ingresado debido a que presentaba inflamación en uno de sus pulmones.

No obstante, subrayó “todavía no genera una neumonía, no queremos que llegue a eso”, por lo tanto, explicó que la decisión del ingreso del mandatario estatal a una unidad médica, fue parte de una acción necesaria como medida preventiva.

Bajo este tenor explicó que le están administrando medicamento intravenoso para desinflamar sus pulmones.

Asimismo, informó que el mandatario estatal está experimentando una recaída, ya que esta es la segunda vez que le da COVID-19, pues recientemente varios miembros de su gabinete también resultaron positivos al virus.

Detalló que, de acuerdo a fuentes médicas, las reinfecciones representan un cuadro más ligero de la enfermedad, “menos agresivo”, aunque especificó que en las últimas 24 horas Bonilla Valdez presentó fuertes dolores de cabeza y cuerpo cortado.

“Él me dice que es el dolor de cabeza y de cuerpo más fuertes que ha experimentado en su vida, el día de hoy ya no presenta dolor de cabeza, sólo es un cansancio, está recuperándose, déjenlo dormir”, indicó el secretario.

Para finalizar, Pérez Rico, destacó que el gobernador se encuentra “en un estado de salud estable y tiene buen ánimo”, y apuntó “de hecho está viendo esta trasmisión en vivo y continua en sus actividades administrativas a través de su teléfono”.

Con información de Punto Norte