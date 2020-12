El gobernador, Miguel Barbosa, anunció demandas penales e inició de procesos de responsabilidades en contra de un médico y un policía auxiliar de Tehuacán, por la presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital de la Mujer en aquella demarcación, luego de que María Isabel Gámez López se presentó con trabajo de parto y no la atendieron oportunamente.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, informó que el área jurídica de la Secretaría de Salud presentará una denuncia penal ya que los servidores públicos no brindaron la atención médica a Gámez López, lo que provocó que se aliviara afuera del nosocomio.

Los implicados en esta presunta negligencia son el médico Félix Enrique Cortés Campos, quien la evaluó a las 5 de la mañana y le dijo que aun no era momento de que diera a luz, pero a las 5:40 de la mañana la mujer se alivió afuera del nosocomio.

En estos hechos está involucrado el policía auxiliar Andrés Gallardo Nava, ya que él le negó el acceso a la mujer, a pesar de que ya tenía dolores de parto, por este motivo el gobernador señaló que no se permitirán temas de negligencia y pidió que ambos servidores públicos sean suspendidos de sus funciones.

“Primero le pido a la Secretaría de Salud que valore la suspensión laboral del Doctor y segundo que el jurídico de salud presente denuncia penal de los hechos para que queden sujetos de investigación, que se investigue la responsabilidad tanto del Doctor como del policía o mandos médicos que tengan establecidos esos mecanismos de atención”, dijo.

El gobernador ofreció una disculpa a la familia implicada en este caso y afirmó que su gobierno no permitirá casos de negligencia médica, por lo que instruyó al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García que se otorgue capacitación para que todo el personal médico trabaje con sentido humano y en beneficio de los ciudadanos.

“Es inadmisible, desde el gobierno ofrecemos una disculpa en este caso y en cualquier otro de desatención, un principio de este gobierno ha sido la cercanía y el rostro humano y hay gente que no entiende, en muchas áreas de gobierno que esto no lo entiende, se van a ir, todos ellos y ellas se van a ir. Vamos a sancionar a los responsables, vamos a instalar toda una política de atención y al que no le guste que se vaya y no van a imponer cosas que su sindicato, se acabó este tipo de abusos de negligencias, de deshumanización, se acabó”, advirtió el gobernador, Barbosa Huerta.

Giran orden de aprehensión en contra de Yamil Gómez

En otro tema, el gobernador, anunció que se giró orden de captura en contra de Yamil Gómez, quien es presunto responsable de haber atropellado y matado a Juan Carlos Medel.

Además, señaló que se presentó una denuncia penal en contra del médico que le otorgó un certificado médico, lo que motivo que no se presentara a una audiencia la semana pasada.

El gobernador reiteró que su gobierno está a favor de la justicia de las familias más pobres, por lo que reiteró que este caso no quedará impune, como un compromiso que asumió con la familia del joven fallecido.