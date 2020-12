Se empieza a calentar la situación política en el municipio de San Andrés Cholula, luego de que la alcaldesa Karina Pérez Popoca, ha señalado que pretende reelegirse.

Inmediatamente, un grupo al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por el activista Adán Xicale, señaló que están en contra de que regrese por tres años más la alcaldesa.

En respuesta, Pérez Popoca fue enfática al señalar que si este grupo está en contra de la reelección, que vayan a otro partido, ya que Morena ha abierto esa posibilidad para los actuales funcionarios públicos. Además, les indicó que permanecer en un instituto político que no concuerda con los ideales, es una incongruencia.

Así lo señaló en clara referencia a Adán Xicale, quien días antes ha señalado que en los principios de la "cuarta transformación" no está la de la reelección.

"No solamente porque yo tengo aspiraciones o él tiene aspiraciones, no, que la ciudadanía nos legitime, siempre he dicho que es importante lo legal, pero es más importante la legitimidad", aseveró.



#Ahora 💡 Mientras surgió un grupo opositor, la alcaldesa de San Andrés Cholula, @KariPerezPopoca señala que Morena ha dado esa posibilidad y si no concuerdan pueden buscar una candidatura en otro partido, en referencia a @adanxicale.



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/BDRJ17vEXT — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 8, 2020

El coqueteo con la reelección

En entrevista a alcaldesa sanandreseña, Karina Pérez Popoca, reveló que está considerando la posibilidad de reelección, sobre todo porque su partido Morena da esa posibilidad.

Sin embargo, afirmó que aún no son los tiempos por lo seguirá trabajando por los sanandreseños.

Reconoció que sí considera la posibilidad de mantenerse al frente de la alcaldía y analizará cada una de las aristas para tener una decisión formal en los momentos en los que se requiera.

Indicó que sería con base al trabajo en salud, educación, cultura, acercamiento social e infraestructura lo que motiva su determinación.

“Soy una mujer con defectos y virtudes, soy una persona que puede tener el reconocimiento de un sector, pero el rechazo del otro, yo lo estoy considerando no es un hecho, estoy enfocada a seguir trabajando, no porque tenga miras, pero me mantengo trabajando, yo lo consideró porque el instituto político abrió la posibilidad”.

De este modo, destacó que será la ciudadanía la que legitime los procesos de reelección, por lo que señaló si bien Morena avaló esta situación, serán los propios ciudadanos quienes determinen si quieren dar continuidad a los procesos.

Por lo tanto, subrayó, la posibilidad de reelección no atenta con sus principios y si aquellos morenistas están en contra de este proceso, no deben registrarse por Morena porque caerían en una incongruencia.

Confirmó que será respetuosa de los tiempos, ya que la ley la puede sancionar u observar por actos adelantados de campaña pero si se visualiza en este proceso de reelección.

Asimismo, especificó que de no alcanzarlo tampoco le quita el sueño ya que busca estar acompañada de la legitimidad ciudadana.

"Vine a hacer un ejercicio de tres años y priorizar el sentido humano en la vida pública, el amor al prójimo, amistad y lealtad, entender que esta mujer fuerte tiene la convicción de no generar tiempos fáciles para que los hombres y mujeres débiles regresen a hacer de San Andrés su bastión de corrupción e impunidad”.

Aseguró que de llegar a darse este proceso político sería para mantener la serie de cambios que se han generado en la localidad.

Dejó en claro que el proceso de reelección no debe ser tomado como una perpetuidad del poder sino como una opción para generar las condiciones de mejora necesarias para los habitantes de esta localidad.

“Yo no pienso en la reelección como un mecanismo de querer quedarte enquistado en el poder, yo pienso en la reelección como una posibilidad de generar estas condiciones y demostrar a nivel local y nacional que los gobiernos deben de cambiar”.

Expresó que este proceso será marcado por los tiempos, el trabajo y el consenso de todos aquellos que le apoyaron para llegar a la presidencia municipal y serán estos aspectos los que habrá de tomar en cuenta para sus aspiraciones políticas, reconociendo que no será una decisión que tome por el momento.

Pérez Popoca añadió que el movimiento que le permitió llegar a la presidencia de San Andrés Cholula sigue vivo y aunque es viable la reelección y las condiciones son las adecuadas, la determinación final será de esos hombres y mujeres que la respaldaron, así como de la opinión de los sanandreseños.