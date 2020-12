Al aprobarse la reforma constitucional para la eliminación del fuero al presidente de la república, con lo cual Puebla se convirtió en el estado número 10 en hacerlo, la opacidad de los gobiernos panistas, y el saqueo a Puebla, fue recordada por los diputados Vianey García Romero, y Emilio Maurer Espinosa, sobre el caso de AUDI, donde dejaron a cientos de ejidatarios muertos de hambre.

Durante la sesión ordinaria, los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado avalaron, por mayoría de votos, el Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto remitido por el Senado de la República, para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.

A través de las reformas al artículo 108 Constitucional, se establece que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, señaló la diputada Vianey García Romero.

La presidenta de la Comisión de Gobernación cuestionó los señalamientos hechos por la bancada del PAN, y la de Movimiento Ciudadano, al señalar que el discurso del PRIANRD, busca el poder por el poder.

Dijo que les molesta que se les recuerde el oscuro pasado, y cuando tuvieron la mayoría en las cámaras no hicieron las reformas, y lamentó que en el caso de Puebla los panistas y Movimiento Ciudadano no recuerden los nombres de quienes reprimían y saqueaban, en ocasiones por conflicto de interés.

Vianey García subrayó que con la aprobación de las reformas Constitucionales se da un paso importante para evitar la justicia selectiva, haciendo responsable al Presidente de la República de cualquier delito, en cualquier momento, tal como ocurre con todas y todos los ciudadanos.

En tanto Emilio Maurer recordó que él vivió en carne propia la manera en que se hizo toda la operación en las plataformas AUDI, y el banco de tierra, llevándose todo y dejando a cientos de ejidatarios muertos de hambre.

Señaló que su patrimonio se lo intentaron quitar y expuso “yo no me considero igual a los panistas que robaron en la zona AUDI y que buscaron llevarse todo lo que hubo ahí, y fue la manera de robar; aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro”.

El Dictamen también fue apoyado, en sus intervenciones, por las y los diputados Tonantzin Fernández Díaz, José Armando García Avendaño, Mónica Lara Chávez y Javier Casique Zárate, quienes subrayaron la importancia de las reformas a la Constitución para evitar que las acciones incorrectas de funcionarios públicos queden impunes.

Resaltaron que la eliminación del fuero al Presidente de la República es un paso importante para la consolidación de una sociedad democrática, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, al velar por los intereses de la población que se traducen en el respeto irrestricto al estado de derecho, para que la observancia de la Ley sea para todos, sin distingo de ningún tipo.

La oposición

Mientras en sus posicionamientos, la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez coincidieron al referir que las reformas constitucionales solo amplían el catálogo de delitos por los que puede ser enjuiciado el Presidente de la República.

En sus participaciones, el diputado Raúl Espinosa Martínez y la legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia externaron su desacuerdo al Dictamen, por las reformas al artículo 111 que estipulan que para proceder legalmente contra el Presidente de la República se debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Con la aprobación de las reformas Constitucionales, Puebla se convierte en la décima entidad federativa en aprobar el Dictamen enviado por el Senado de la República a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.