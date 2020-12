Con prácticamente 9 meses de mantener el distanciamiento social y permanecer en casa, es importante que las familias cuiden la salud mental de sus integrantes, afirmó Thelma González López, coordinadora de la Clínica de Psicología del Centro de Salud Integral de la UPAEP.

Dijo que todavía en la actualidad hay muchos mitos sobre el campo de la psicología y los beneficios que esta ciencia del conocimiento tiene; y ahora con la pandemia, parte de los padecimientos que venían presentado las personas tiempo atrás, se acentuaron, como son los problemas de ansiedad, depresión y estrés y que por el confinamiento “se destaparon y se están haciendo evidentes las necesidades que tienen las personas en el campo emocional y que la psicología puede cubrir con su trabajo”.

Es importante que las personas, ahora que tienen más tiempo de estar juntas en casa, fomenten la cultura de la planeación para realizar cualquier actividad en donde se considere la participación y acercamiento de más personas de las que habitualmente están en el hogar; sobre todo para no formar parte de las estadísticas de personas contagiadas por esta enfermedad que ha modificado la convivencia social, comentó Thelma González.

En su intervención, María Guadalupe Szymanshi Peter, psicóloga de la Clínica del Centro de Salud Integral de la UPAEP, enfatizó que la salud mental de las personas siempre ha necesitado de mucha atención, de mucha ayuda, y que en esta pandemia obligó a las personas a vivir circunstancias muy diferentes a las que se venían experimentando antes de esta contingencia sanitaria. La gente se dio cuenta que la salud mental es importante y que requiere también de ser atendida, ya que no se puede dejar de lado, reiteró la especialista.

Dijo que aun cuando los problemas de la salud mental son cosas que no se pueden ver porque son aspectos físicos, resulta más complicado identificarlas porque la persona las está padeciendo por dentro. “Toda esa angustia, tormenta que lleva adentro la persona y sí, siguen vigentes esas estigmas de la sociedad de que si la persona está sufriendo determinada situación y habla de ella, piensan que está loca o que es una persona débil. Y con toda esta situación se ocasionó un hueco muy grande para atender los casos de salud mental, porque aspectos relacionados con el aislamiento social, de familias que no se pueden frecuentar por el riesgo a contagiarse y que no se pueden abrazar todavía o saludarse físicamente, es decir, evitar el contacto físico, se ha frenado de manera significativa y han provocado problemas de depresión, ansiedad y estrés por la soledad que están sintiendo algunas personas o los conflictos que se generan al interior de cada una de ellas”.

Szymanshi Peter indicó que el estar frente a una cámara, el estar comunicándose solo por los dispositivos móviles o llamadas telefónicas, para algunas personas está ocasionando estragos en su salud mental como es la ansiedad, estrés o depresión ocasionada por la incertidumbre y pánico que se vive por la presencia del virus del COVID-19 y de lo que gira a su alrededor.

Por lo tanto, reiteró que es importante contar con una buena salud mental para mantener una vida saludable y “llevar el día a día de una manera más sana, porque dentro de cada persona hay cosa que duelen que se tienen que trabajar para sacarlas y procurar el bienestar de la persona, tarea que puede brindar un especialista de la psicología".

González López, subrayó que si alguna persona en las últimas fechas ha padecido algunos de estos síntomas, puede solicitar la orientación y apoyo del cuerpo de psicólogas que forma parte de la Clínica de Psicología del Centro de Salud Integral de la UPAEP, que ofrece sus servicios de manera presencial y en línea.

Para comunicarse a la Clínica de Psicología, pueden hacerlo a través de la página web, www.upaep.mx/cis o llamar al conmutador de la universidad 222 229 94 00, extensión 8479 con la Mtra. Thelma González o al teléfono directo del Centro de Salud Integral de la UPAEP, 3 09 94 35, para recibir la atención necesaria.