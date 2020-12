Luis Alberto Arriaga Lila, presidente municipal de San Pedro Cholula, informó esta noche que tras realizarse las pruebas necesarias, dio positivo a Covid-19.

A través de un tuit, el edil agregó que continuará trabajando desde su hogar para mantener el aislamiento y recomendó a los ciudadanos extremar las precauciones y mantener las medidas como el lavado de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia para evitar nuevos contagios.

“Debo informar que me he realizado la prueba de #COVID19 y desafortunadamente he salido positivo. Tomaré todas las medidas necesarias para seguir trabajando por San Pedro Cholula desde mi hogar. Recuerden extremar cuidados y seguir con las medidas recomendadas”, tuiteó Luis Alberto Arriaga.

Hasta el 9 de noviembre y de acuerdo con el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, un total de 23 presidentes municipales de Puebla han dado positivo a COVID-19, tres de ellos han perdido la vida.

Los tres munícipes que perdieron la batalla fueron el edil de General Felipe Ángeles, el alcalde sustituto de Venustiano Carranza y el presidente de Tulcingo de Valle.