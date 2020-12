Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas, luego de darse a conocer la curiosa identidad del primer hombre en recibir la vacuna contra el coronavirus.

Se trata de hombre de 81 años, de nombre William Shakespeare, quien el martes pasado se convirtió en el primer hombre en aplicarse la vacuna de Pfizer, por compartir el mismo nombre y apellido que el famoso dramaturgo británico, los comentarios en redes, no se hicieron esperar.

Shakespeare, conocido por sus amigos como Bill, fue vacunado en el Hospital Universitario de Coventry, el mismo lugar donde minutos antes Margaret Keenan recibió la vacuna de Pfizer, para convertirse en la primera persona en el mundo en ser inmunizada.

Luego de que se diera a conocer el nombre y apellido del hombre, las redes sociales estallaron y lanzaron divertidos comentarios. Incluso el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, protagonizó un emotivo momento durante una entrevista televisiva.

Amazing moment on ⁦@GMB⁩ this morning as Health Secretary ⁦@MattHancock⁩ broke down in tears after hearing a man named William Shakespeare talk about becoming the first man in the world to get the Pfizer Covid-19 vaccine. 👇👇 pic.twitter.com/dBGpZuwPoP