Ocho de los nueve meses que ha durado la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19, se han pasado sin agua vecinos de la colonia Nueva San Salvador.

En dicha localidad perteneciente a la junta auxiliar de San Aparicio al norte de la capital de Puebla, no cuentan con el liquido indispensable sobre todo en tiempos de la enfermedad covid-19.

En dicha demarcación, los vecinos no han permitido la entrada de la concesionaria Agua de Puebla, al saber de los abusos de la empresa privada, al señalar que los pozos son propiedad de los habitantes.

Por lo tanto, siguen operando mediante un comité vecinal de agua desde hace tres décadas, el que fue sustituido, pero ahora no tienen el servicio.

Ahora, la mayoría de los vecinos aunque han pagado la anualidad ante el dicho comité de agua potable que opera en esta demarcación, no tienen el servicio.

El problema, aseguran, sucedió desde la administración pasada que dejó una deuda de 121 mil pesos, ante la Comisión Federal de Electricidad que derivó en el corte del suministro de energía que permite atender las bombas de agua.

Sin agua y con riesgo

Los vecinos acusan que desde la llegada del presidente auxiliar Antonio Luna, ligado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estuvo exhortando a todas las personas a que se renovara el comité de agua potable.

El mismo tenía más de 30 años de operaciones con los mismos integrantes, quienes realizaban todas las acciones tanto administrativas como de pago y el bombeo del vital líquido.

Afirmaron que fue por órdenes del propio edil auxiliar quienes estuvo incitando a la gente para que se manifestarán y destituyeran al comité de agua potable anterior.

De este modo, se instaló un nuevo comité, luego de que mantuvieron cerrada la entrada a la colonia bloqueando el Boulevard Alfredo Toxqui, para para hacer presión y lograr poner gente afín al presidente auxiliar, acusan.

Ante esta situación, actualmente los pobladores de esta colonia piden la intervención de las autoridades correspondientes ya que actualmente existen dos o tres comités de agua potable.

Sin embargo, ninguno de dichos comités se hace cargo de abastecer el agua en las colonias que integran esta junta auxiliar, por lo que tienen que comprar pipas con precios que van desde los 300, 500 y hasta los 800 pesos, según la cantidad de litros.

De este modo, los vecinos, piden que Pedro Mora Cano, actual titular del comité, entregue los recibos y listados de los vecinos que han pagado el vital líquido, ya que durante 30 años estuvo en este puesto.

"No nos cae agua yo pago por año y ya cuántos meses, se está comprando agua con pipas, yo siento que me han defraudado, estoy pagando un servicio que no me están dando”, clama uno de los habitantes.

“No me interesa que estaba Don Pedro, pero ahora voy a pagar si me cae en enero, voy a pagar, pero si no me cae no puedo; yo no voy a pagar porque no voy a estar pagando un servicio que no recibo", dijo uno de los vecinos.

Asimismo, piden que se solucione esta problemática dado a que por la crisis sanitaria que se está viviendo en estos días a causa del Coronavirus las medidas de higiene han incrementado de manera considerable Y ante la falta de abasto de agua potable hacen imposibles estas acciones.

La urgencia

Un boletín emitido en marzo de este año, cuando empezaba a crecer la pandemia en el mundo, la ONU, emitió un comunicado al señalar que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19.

Por lo tanto, pidió los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables, según un grupo de expertos y expertas del organismo internacional.

“Pedimos a los gobiernos que prohíban de inmediato los cortes de agua a quienes no puedan pagar las facturas de agua. También es esencial que proporcionen agua de manera gratuita mientras dure la crisis a las personas que viven en la pobreza y a las afectadas por las dificultades económicas que se avecinan. Se debe obligar a los proveedores tanto públicos como privados a cumplir estas medidas fundamentales", sentenció la ONU.