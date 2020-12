Presentando el documental colaborativo más grande en el mundo, el cantante y compositor Alejandro Sanz, ofrece “El mundo fuera”, un trabajo conmovedor el cual se podrá ver este viernes 11 de diciembre por Amazon Prime Video.

Alejandro Sanz nacido en Madrid, España, en la actualidad es uno de los músicos y cantautores más prolíferos, ha vendido más de 30 millones de copias de discos en todo el mundo, lo que le ha llevado a obtener premios como Grammys Latinos y Grammys anglos, entre otros reconocimientos.

En cuanto a sus producciones discográficas, estas siempre han tenido importantes ventas en discos, de igual manera se han hecho acreedoras a múltiples premios, colocando los sencillos de cada material discográfico siempre en los primeros lugares de popularidad, entre estas encontramos: Los chulos son pa cuidarlos (1989), Viviendo de prisa (1991), Si tú me miras (1993), Básico (1994), Alejandro Sanz (1995), Más (1997), El alma al aire (2000), MTV Unplugged (2001), No es lo mismo (2003), Grandes éxitos (2004), El tren de los momentos (2006), Paraíso express (2009), La música no se toca (2012), Sirope (2015) entre otros.

Del documental

Ahora dando un pequeño giro, Sanz, el creador de éxitos como Cuando nadie me ve, El aprendiz, Pisando fuerte y Corazón partido; ofrece el bello documental “El mundo fuera”, un trabajo colaborativo, donde se verá cómo el mundo se detuvo este año y con este muchos sueños se apagaron. Historias de millones de personas alrededor del mundo, lo que incluye la del artista; todo a través de la música y de la unión de fuerza de sus fans.

Y es que “El mundo fuera” es una ventana al mundo en el antes y después de la llegada del confinamiento global por el Covid-19. Así más de 4 mil videos recibidos desde todos los confines del mundo, muestra en este documental, una visión distinta del confinamiento y la pandemia, de cara al miedo e incertidumbre provocados por las abrumadoras noticias de esta nueva normalidad.

El trabajo incluye también un total de 20 canciones de Alejandro Sanz que se convierten en la banda sonora del confinamiento y nos muestran a la música como un bálsamo, que ayuda a conectar con sentimientos, historias, recuerdos y vivencias que son parte de una consciencia compartida a lo largo de todos los continentes. Ya que por primera vez el planeta se confina y es en este momento cuando la humanidad encuentra la necesidad de conectar entre todos.

“El mundo fuera” relata también momentos personales para Alejandro, quien narra el inicio de confinamiento desde la verdad y testimonios personales. Una gira abruptamente cancelada lo hizo reconfigurar su vida y lo enfrentó con la enfermedad. Alejandro ha aprendido a superar sus temores y la esperanza junto con los deseos de superar este momento, que nos unen contando esta historia de todos y para todos.

De la producción

El documental, es una coproducción de Dada Films & Entertainment, Mow Management y Universal Music Spain, dirigido por los realizadores: Charlie Arnaiz, Alberto Ortega y Oscar Garcia Blesa.