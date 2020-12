El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que ninguno de las 32 entidades podrán realizar compras alternas a las del gobierno federal para conseguir la vacuna contra el coronavirus.

Lo anterior, tras el anuncio de la Alianza Federalista de gobernadores donde informaron su intención de buscar el aval de la Federación para adquirir por medio de sus proveedores vacunas contra el coronavirus.

Al respecto el funcionario federal dijo que “la Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales”.

“Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible”, agregó.

Sobre la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la vacuna de Pfizer y BioNTech, comentó que si bien es una aprobación de emergencia, puesto que aún continúan los ensayos clínicos de fase 3, “es una decisión que alimenta la esperanza”.