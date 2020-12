Al tiempo de asegurar que no quiere una candidatura por la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, Juan Manuel Vega Rayet, acusó que al interior del PRI siguen haciendo negocios con las candidaturas.

En entrevista para Intolerancia Diario, aunque se descarta totalmente para buscar la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, no lo hace por alguna diputación federal o estatal.

El ex delegado de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y ex priista, señaló que se encuentra en pláticas con partidos políticos para aparecer en las boletas en el 2021.

Lo que sí descartó tajantemente, es buscar una candidatura por la nueva alianza entre los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Incluso, criticó la triple alianza, al tiempo se acusar que el PRI en el que militó más de 30 años, ha sido secuestrado y ahora con la triple alianza sólo busca hacer negocio en la venta de candidaturas.

Sin embargo, señaló que una candidatura no está entre sus prioridades ni le quita el sueño, por lo que analizará todas las condiciones en el entorno electoral.

En este tenor, luego de rumores de que busca ser el próximo presidente municipal en Izúcar de Matamoros, señaló que es totalmente falso.

La venta

Al ser cuestionado Vega Rayet, sobre la actual situación priista, acusó que solo están buscando intereses personales con la triple alianza, al tiempo de asegurar que hay compra-venta de candidaturas.

#Ahora 💡 El ex delegado de la extinta Sedesol, @Vega_Rayet descartó buscar una candidatura con el PRI-PAN-PRD 🧐



👉🏻 Señaló que con esta triple alianza se busca hacer negocio en la venta de candidaturas 🗳️



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/5xynDakZlx — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 13, 2020

“No estoy de acuerdo con ellos, por eso renunciamos y yo si doy la cara, renuncié porque tengo principios, son parte de una mafia que lo único que quieren vender son candidaturas”.

-¿Eso harán?

-Se escucha, se dice y lo han hecho.

“No quiero ser quintacolumna, hay priistas que están ahí que se dicen son la panacea, pero están haciendo negociaciones en otros lados, son la quintacolumna del PRI y operan así, por un lado, dicen que apoyan al PRI, pero por otro lado hacen negociaciones.

En agosto de este año, Juan Manuel vega Rayet, renunció al partido, luego de que fue designado como presidente estatal, Camarillo Medina.

“No voy a dejar de hacer política, mis principios son priistas, pero eso no quiere decir que esté a fuerza en el PRI, no lo estoy traicionando, no hubo las condiciones para seguir participando, no soy ni seré comparsa de la traición y engaño a la sociedad”.

“Los dirigentes y cabecillas estén haciendo negociaciones para sus fines personales”, sostuvo.

-¿Te dolió salir?

-Claro, fue una decisión compleja, muchos años en el partido, la que hay que tomar con mucha sabiduría.

-¿Ya lo habías pensado antes?

-Ya lo había pensado, no fue de la noche a la mañana, cuando fui candidato en la pasada elección federal ya los traía en capilla y estuve a punto de renunciar a un mes de la elección, porque les advertí que íbamos a tener un gran descalabro si no se apoyaba.

“Estaba a punto de renunciar a la candidatura y después al partido, porque era una vergüenza que no tuviéramos comité estatal ni nacional en los eventos”, dijo.

“Me pidieron de favor que no lo hiciera unos amigos, porque iba a ser un caos, me piden que no lo haga, lo analizo y aun así tuve casi 40 mil votos, con eso ganaba el distrito en distintas condiciones. Era muy difícil con la ola de Morena, en ese tenor muy complejo”, recordó finalmente.

No voy

-¿Vas o no vas por Izúcar de Matamoros?- se le pregunta inmediatamente.

-No, así de botepronto como me preguntas, no tengo ningún interés ni ninguna aspiración a ser candidato a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, donde ya fui alcalde, donde afortunadamente goberné con éxito con todas las restricciones que en ese tiempo teníamos.

“Ya pasé por esa posición, fue un privilegio haber servido a mi municipio y sociedad que me eligió, lo digo categóricamente, no tengo ningún interés y tengo invitaciones a ser candidato”, reveló el también ex diputado local y federal.

-¿O sea que sí te lo han pedido?

-Me han invitado a ser candidato a presidente municipal, a ser candidato a diputado local y federal, tengo invitaciones.

--¿De qué partidos?

-Bueno, de varios partidos importantes, sin embargo, quiero decirte que no tengo ningún interés- dijo sin revelar nombres.

--¿Entonces no te veremos en las boletas, por lo menos en esta elección?

-No me verán en las boletas para la presidencia municipal, lo otro, probablemente estamos considerándolo, estamos en pláticas.

-¿Una diputación?

-Estamos en pláticas, sí.

-¿Puedes decir por cuál partido?

-No

-¿Regresarías al PRI?

-No regresaría al PRI, en este momento no regresaría, creo que honrosamente participé, para mi el PRI es el partido donde construir e hice carrera, me abrieron las puertas y nos dimos mutuamente, merece mi respeto la institución, más no los que manejan al PRI en Puebla y a nivel nacional.

-¿Con la triple alianza, si te la ofertan irías con ellos?

-No, no iría con ellos, a lo mejor con uno de otros partidos. Hay alianzas que suman y hay las que restan.

"Tú veras como se conforman estas alianzas, en unos lugares si y otros no”, dijo.

“Les deseo a todos los partidos políticos que manden a sus mejores hombres, el país lo necesita en este momento, políticos experimentados y se comprometan con lo que dicen, que hagan algo porque estamos pasando por una situación difícil en medio de una crisis moral muy grande”, aseveró.

Aunado tiene que ver la pandemia, la economía, tiene que ver todo, la sociedad sabe quién es quién en la boleta y la sociedad es muy inteligente para poder elegir a sus candidatos.

-¿Te han buscado partidos aliados de la 4T?

-De todos, aliados y no aliados, tengo amigos en todos lados, esa es una ventaja cuando gobiernas bien, haces amigo, tengo amigos en el PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, en el PT, en el Verde, donde me digan.

“Si no llego a ser candidato, si voy a participar en política, el hecho de que no esté en la boleta no quiere decir que no vaya a participar, voy a ayudar a proyectos que verdaderamente sean benéficos a la sociedad, de cualquier partido, dependiendo de la gente”, añadió.