En coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Bienestar, la presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, acompañada del Subsecretario de Vivienda, José Antonio López Ruíz y la Directora de Vivienda, Nohemí Marlene Hernández Díaz, entregaron la primera vivienda del programa social “Hacer Vivienda, Hacer Futuro”.

El primer beneficiario en recibir esta vivienda fue el Sr. Raúl Salazar, quien perdió su casa tras los sismos del 2017, por lo que tuvo que ser derribada, viviendo en un lugar improvisado, pero ahora celebrará las fiestas navideñas en su nuevo hogar, pues gracias al programa “Hacer Vivienda, hacer futuro” impulsado por el gobernador Miguel Barbosa, ahora él y sus hijas pueden ya disfrutar de su nueva vivienda, ubicada en la privada 20 de noviembre, en la Cabecera Municipal.

Esta vivienda es una de las 43, que se construyen en un estimado de 11 días en el municipio, con una inversión de 10 millones 86 mil pesos y que beneficiará de manera directa a 172 personas.

La presidenta municipal, Lupita Daniel, agradeció al Gobernador del Estado, Miguel Barbosa, así como a la Secretaria de Bienestar, Liz Sánchez García, el que Cuautlancingo haya sido considerado dentro de este programa, el cual tiene la finalidad de combatir el hacinamiento y mejorar la calidad de vida de las personas con alta marginación.

“Enhorabuena, Don Raúl, porque sabemos perfectamente que tenías una necesidad de hace años y que ahora es tu patrimonio para ti y para tus hijas, gracias a todos los beneficiarios que hoy nos acompañan y que muy pronto recibirán su casa como esta y por confiar en nosotros”.

En su intervención, Don Raúl Salazar, agradeció a las autoridades, estatales y municipales, quienes dijo no han quitado los ojos de las personas que en verdad necesitan un apoyo, no es un techo, no es un piso, es una casa digna, hoy creo; no en las palabras, si no en los hechos, mi esposa ya no está con nosotros, pero ella estaría contenta que ahora mis hijas tendrán un patrimonio.

La vivienda consta de 50 metros cuadrados en el interior cuenta con una estancia, que puede ser ocupada como sala-comedor, cocina, área de lavado, dos recámaras completas y un baño. Los materiales utilizados en su construcción son de primera calidad y se dejaron todas las conexiones para los servicios básicos de agua, drenaje y luz.

José Antonio López Ruiz, Subsecretario de Vivienda, resaltó que estas viviendas fueron concluidas en 11 días, por lo que las familias pasarán la Navidad en su nuevo hogar, con ello, el Gobierno del Estado busca la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

Finalmente, López Ruiz, reafirmó la alianza estratégica con el Ayuntamiento Municipal encabezado por Lupita Daniel, al apoyar a cada familia beneficiaria con los trámites que requieran para que tengan certeza jurídica, serán exentados al 100%, de esta manera se trabaja de manera coordinada para ayudar a los que más lo necesitan.