Hasta el día jueves 17 de diciembre, se podrá disfrutar de manera gratuita, la variedad de producciones que presenta este año el Festival de Cine Ruso. Las películas que forman parte de esta selección, estarán disponibles en la plataforma Filminlatino del IMCINE.

Del Festival

El Festival de Cine Ruso, es realizado por ROSKINO, organización encargada de promover contenido ruso en todo el mundo. Este Festival se llevará a cabo además de en México de manera online en Australia, España y Brasil, durante diciembre del 2020.

Las películas participantes, cuentan con subtítulos en español y las cintas de dibujos animados, están dobladas para que los niños puedan disfrutar de ellas.

El Festival de Cine Ruso es para la industria cinematográfica rusa el primer proyecto de este tipo, dirigido a una gran audiencia internacional y eligieron a FilminLatino una de las plataformas más importantes en México para la difusión de este cine; ya que es un espacio accesible que llega a las audiencias de todo el país.

De la selección

Este año, los mexicanos tienen la oportunidad de ver una selección muy especial de cintas programadas en esta edición del Festival de Cine Ruso, donde prevalecen variedad de géneros para todos los gustos y edades.

La selección compuesta por 8 películas, llevan al espectador al drama, suspenso, animación, thriller, comedia; quedando conformada por las producciones: Arritmia, El Corazón del mundo, El hombre que sorprendió a todo el mundo, Texto, Vamos a Divorciarnos, Bolshoi, El Francés y la animación La Reina de las Nieves 3: Fuego y Hielo.

De las películas y sus recorridos

Arritmia (Arrhytmia) de Boris Khlebnikov (Drama) - 2017. 52nd Karlovy Vary International Film Festival: Main Program; Best Male Actor Alexander Yatsenko.• 2017 Toronto International Film Festival: Contemporary World Cinema Program • 2017 Kinotavr Open Russian Film Festival: Grand Prix. Best Male Actor Alexan-der Yatsenko.

El Corazón del Mundo (Core of the World) de Natalia Meshchaninova (Drama) • 2018 Kinotavr Open Russian Film Festival: Gran Prix; Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Critics; Best Actor Stepan Devonin • 2018 San Sebastian Film Festival: New Directors Section • 2018 Toronto International Film Festival: Contemporary World Cinema Program.

El hombre que sorprendió a todo el mundo (The Man Who Surprised Everyone) de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov (Drama). • 2018 Member for the Horizons (Orizzonti) section (Best Actress Award) of the 75Th Venice International Film Festival.

Texto (Text) de Klim Shipenko. (Thriller) • Basado en el bestseller de Dmitry Glukhovsky.

Vamos a divorciarnos (Another Woman) de Anna Parmas (Comedia)

Bolshoi (The Bolshoi) de Valery Todorovsky. (Drama) • Drama sobre el mundo del ballet.

El Francés (A Frenchman) de Andrey Smirnov (Drama).• Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2020.

La Reina de las Nieves 3: Fuego y Hielo (The Snow Queen 3: Fire and Ice) de Alexey Tsitsilin (Animación) • Película de animación rusa más taquillera en el extranjero.

La recomendación

Participando en esta selección, está la cinta “El Hombre que Sorprendió a Todo el Mundo”, la cual plantea la posibilidad de engañar a la muerte. Bajo el género de drama, la cinta es una producción del 2018 de 104 minutos con la dirección de Natasha Merkulova & Aleksey Chupov, el reparto lo integran Evgeniy Tsyganov, Natalya Kudryashova.

La trama nos lleva a la vida de Egor, un valiente guardia forestal de la taiga siberiana. Excelente padre de familia, muy respetado por sus conciudadanos. Pero Egor, se entera en una ocasión que padece una enfermedad mortal y no lo puede salvar ni la medicina tradicional, ni la magia de los hechiceros.

Esto lleva a Egor a una decisión fuerte de luchar contra el mal que lo amenaza, con un método poco ortodoxo, esto es, intenta literalmente hablando, engañar a la muerte, convertirse en otra persona. Pero no es fácil ya que ahora, su familia y sus vecinos de Egor, deben aceptarlo con su nueva identidad: Una mujer.

Esta historia es parte de la premisa de un cuento siberiano que existe con distintas variantes en todo el mundo, donde un hombre se disfraza para engañar a la muerte. Cabe destacar que Natalya Kudryashova, la actriz principal de este filme, ganó el premio a la Mejor Actriz en el apartado Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia en el 2018.

De la Plataforma

FilminLatino es una de las plataformas más importantes en México para la difusión de cine. Es un espacio accesible que llega a las audiencias de todo el país.

El público de Filminlatino busca constantemente conocer más sobre otras culturas y sus expresiones artísticas; a su vez Rusia, se ha distinguido por sus vanguardias y por su constante reinvención en la cinematografía, por lo que hay un gran interés en el público mexicano.

Los realizadores más reconocidos en la historia de México destacaron con historias que se atrevieron a abrir panoramas sobre realidades desafiantes o que salieron de los convencionalismos en lo formal.

Al tener este festival en línea además de fortalecer los lazos entre las industrias cinematográficas de ambos países, fomentará el intercambio de ideas de dos naciones con grandes historias, dijo Fernanda Rio, de la Dirección de Promoción del Cine Mexicano del IMCINE.