Ante el incremento de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México y en algunos estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado diversas medidas y estrategias para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante el fin de año e inicios del 2021, afirmó el director general, Zoé Robledo.



Al respecto, el titular del IMSS señaló que en el caso de la capital del país se trabaja en coordinación el gobierno local en tres acciones para atender a la población afectada por COVID-19: reconversión hospitalaria, aplicación de pruebas rápidas y medidas de prevención desde el primer nivel de atención médica.



Abundó que se busca lograr en los próximos días la reconversión hospitalaria que se tuvo después del pico de contagios de junio-julio, lo cual implica contar con personal médico, así como ventiladores mecánicos.



En este sentido, Zoé Robledo agradeció el apoyo del INSABI para contar con 210 ventiladores mecánicos, “de los cuales ya nos entregó 150” y en los próximos días se tendrán 60 más.



El director general del IMSS resaltó que la segunda parte que se instrumenta son las pruebas rápidas que han sido autorizadas, con la finalidad de saber a dónde se hospitalizará al paciente y, adicionalmente, descongestionar las áreas de urgencias en los hospitales híbridos, donde se atienden además pacientes con otras enfermedades.



Agregó que toda la estrategia se sustenta a través de la prevención desde el primer nivel de atención, donde los médicos familiares y el personal que está en los consultorios han atendido a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID, asimismo, les han dado seguimiento a distancia.



Por otra parte, Zoé Robledo reiteró el llamado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que la población actúe con responsabilidad y de manera solidaria con el personal de salud que lleva todo el año atendiendo la pandemia sin descanso, muchas veces con situaciones muy estresantes y complejas.



“Reiteramos ese llamado a no salir de casa a menos de que sea realmente indispensable, a seguir atendiendo las medidas de sana distancia: uso de cubrebocas, lavado de manos, no acudir a reuniones sociales, evitar las fiestas y celebraciones de fin de año. Valoremos que los médicos difícilmente van a pasar la Navidad con sus familias y eso creo que debe de sensibilizarnos a todos”, recalcó.



En otro orden de ideas, recordó que el IMSS firmó un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para otorgar estímulos al personal médico y de enfermería que posponga voluntariamente sus vacaciones: Guardia COVID, Vacaciones no disfrutadas COVID y Comisión COVID.



Precisó que la Guardia COVID aplicará para el 25 de diciembre y 1° de enero, y se pagará el concepto de guardia al doble; las Vacaciones no disfrutadas COVID beneficiarán al personal médico que difiera sus vacaciones hasta marzo de 2021 y que esté adscrito a un hospital que sobrepase el 50 por ciento de ocupación de camas.



En tanto, la Comisión COVID consiste en que los estados y hospitales donde la ocupación sea menor al 50 por ciento, puedan enviar a sus doctores y enfermeras integrantes de Equipos COVID a hospitales de otros estados de la República que tengan una concentración de más del 50 por ciento.