La desaparición de las empresas en el esquema outsourcing, propuesta a nivel federal, impactará directamente a los ciudadano, pero además podría ser una especie de “harakiri” para el gobierno, una vez que las plazas están congeladas y el cancelar los contratos que tienen la mayoría de las secretarías para servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad lleva al riesgo de su paralización, advirtió el abogado fiscalista Joan Borbolla.

En entrevista con Intolerancia, luego de que se ha manejado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el esquema, el especialista advirtió que no se están tomando en cuenta muchos de los riesgos que existen.

Precisó que para el siguiente año todo el aspecto tributario va a tener una pared de acero al frente, la federación que está metiendo el tema del outsourcing está incurriendo en un tema muy peligroso para las empresas y, si bien pudiera estar bien ubicado porque que elimina la mala praxis de los outsorcings, no toma en cuenta que estamos en medio de una pandemia y que se pierden empleos todos los días

“En Puebla se perdieron de marzo a abril, más de 12 mil empleos, es decir 486 por día, estudios de la Ibero y la Upaep señalan que no va ha haber manera que en dos años se logre el parámetro económico que se tenía en 2019, y si se suma que han cerrado más de veinte mil empresas, sólo del caso Puebla”.

“Para el siguiente ejercicio fiscal, esas empresas significan menos IVA, menos ISR, menos impuesto sobre la nómina, trasladado al mundo de los empleados, menos pagos al Seguro Social, menos pago de Infonavit, que ocasionará una cadena de problemas indiscutibles de problemas recaudatorios en la federación", acentuó.

Insistió en que lo que debía hacerse es generar una lógica entre empresa y gobierno, de tener los permisos adecuados y marcar los parámetros reales de cómo deben ser.

#Política 🔴 Desaparecer el outsourcing hará que se disparé el cierre de empresas, advierte el abogado tributario, Joan Borbolla.



Los riesgos para el sector público

Sobre los riesgos, Borbolla puso el ejemplo de las dependencias de gobierno que emplean empresas de limpieza por fuera, pero como esto es outsourcing, ya no se podrá contratar. y lo que va a pasar es que ya no la van a contratar, y por ello esa empresa va a tener que cerrar, y no va a pagar todos los impuestos, y las oficinas gubernamentales van a entrar en un deterioro porque nadie las va a limpiar.

“No tienen asignadas partidas presupuestales para contratar personal interno, ya que el presupuesto está hecho para contratar un outsourcing, sin seguridad, ni limpieza se llega a la parálisis de los servicios porque las plazas en el sector público están congeladas, lo que se hace el gobierno es un “harakiri”

“Está el sector salud que contrata demasiado personal externo, laboratorios, tintorerías especializadas, lo que se tiene que hacer es reformarlas, pero no desaparecerlas”.-

Comentó que si no hay en la federación impuestos fluyendo, no habrá dinero para las entidades para hacer obra pública, atender situaciones de seguridad, en materia de salud, y se ve una cadena innegable, pues si la gente no tiene empleo, no hay empresas trabajando, no hay pago de impuestos, hay un impacto que llega directo al ciudadano.

“Vemos el caso de la capital con el comercio informal desbordado, y con la pandemia se cerraron empresas, y de aplicarse la propuesta gubernamental, el problema será mayor”

Recordó que en estos momentos las empresas están pasando problemas por el pago de aguinaldos, el de impuestos, aunque no tienen dinero para hacerlo.

En el sector privado indicó que Volkwagen de México contrata especialistas por medio del outsorcing para el mantenimiento de la planta, y hay una generación de miles de empleos, pero podría dejar de utilizarlas.

Finalmente Joan Borbolla, indicó que para el próximo año ante el panorama que se presenta lo que se requiere es acercarse con un especialista en la materia, un abogado tributario, contador tributario para sortear la marea roja que hay de impuestos, y sin caer en la evasión se puede cumplir con las obligaciones fiscales.