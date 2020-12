A través de sus redes sociales, César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció la golpiza que recibió por parte del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y su familia, esto luego de que acudiera a su hogar para realizar una presentación musical.

En Instagram, el cantante señaló que además de ser golpeado, recibió amenazas de muerte, por lo que advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia –quien también acudió al evento-, hacía responsable al político priista.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, dijo el cantante.

Contó que fue contratado para cantar durante tres horas, sin embargo dio dos horas más de trabajo, aunque no explicó cuál fue el motivo del conflicto, dijo que lo sacaron a golpes y que incluso su novia fue encerrada en un auto para poder golpearlo.

En la transmisión dijo: “Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI él me contrató para tres horas hice cinco horas de evento… me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”.

Agregó: “Sigo mandando videos pero me siento amenazado. Estoy temiendo por mi vida. Este es mi estado físico. La gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar. Voy a levantar una denuncia. La gente que piensa que la política de México, la gente que cree que el PRI es una pinche porquería, esto es una pinche porquería”.