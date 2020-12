Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró de nueva cuenta que su administración respeta y garantiza la libertad de expresión al extremo.

En el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal señaló que ante sus críticos y los "conservadores" les manda “Amor y Paz”.

En ese sentido, López Obrador pidió a sus adversarios a que "se serenen" en esta temporada decembrina y agregó que su gobierno tiene un "escudo protector" que es la causa que lo define, es decir, el pueblo.

“El pueblo es nuestro ángel de la guarda. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, esa es la verdadera felicidad. No los bienes materiales, no la fama, no los títulos (…) estar bien con el prójimo. Amor y paz”.

A lo largo de dos años como presidente, AMLO ha sido cuestionado por sus respuestas contra la prensa que le hace críticas como Reforma, pues al momento de enfrentar preguntas sobre investigaciones contra sus familiares o la metodología de sus estrategias, las minimiza señalando que "son unos cuantos".