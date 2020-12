El gobernador, Miguel Barbosa aclaró que son 150 denuncias por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de pasadas administraciones, principalmente a partir de la etapa Morenovallista, gobiernos en las que se hizo un modelo de negocios para beneficiar a funcionarios en turno.

En conferencia de prensa, dijo que su gobierno sí está combatiendo a la corrupción sin simulación, como lo hizo Moreno Valle cuando pactó con Mario Marín por orden de Elba Esther Gordillo, señaló que a partir del 1 de agosto de 2019 hubo un cambio de régimen en Puebla no solo un cambio de gobierno, lo que significa que se está actuando en contra de los corruptos que han dañaron el patrimonio del estado y se enriquecieron ilícitamente.

“Son 150 denuncias y están todas y todos metieron mano, todos metieron mano, por eso ese grupo extraña los tiempos pasados, añora los tiempos pasados, que me digan esas obras, Audi ya estamos sobre eso, Ciudad Modelo y los polígonos de los terrenos. Qué piensan que iba a dejar que las cosas quedarán así, no, nosotros vinimos a establecer un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, ese cambio de régimen implica que las cosas irregulares se investiguen y sancionen”, dijo el mandatario local.

Y es que en el informe de actividades, el mandatario local refirió que se investigan operaciones financieras, el funcionamiento de las Notarías Públicas, las relaciones contractuales y concesiones de RUTA, la operación del CAPCEE, la venta de inmuebles del Gobierno del Estado, el Tren Turístico Puebla – Cholula, el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Teleférico, la destrucción y venta de Flor del Bosque y la asignación ilegal de títulos profesionales en beneficio de operadores políticos, entre otros temas.

Por otra parte, informó que se realizó una revisión exhaustiva a 29 notarías del estado que fueron otorgadas durante la Administración 2011-2017, de las cuales, se anuló la Patente de Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular.

En lo que refiere al sistema de recaudo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se detectaron fórmulas para pago en beneficio de los concesionarios; durante su ejecución y puesta en marcha, se presentó información con sobre costo en la inversión reportada por la empresa de recaudo y en la operación se informaba de manera incompleta los recursos recaudados, estimando una pérdida por un monto mensual de hasta 40 millones de pesos.

Esto tuvo como consecuencia que, el Gobierno de Puebla tuviera que erogar recursos significativos para la operación, volviéndolo un sistema de transporte incosteable; por lo tanto, se llevaron a cabo los procesos de intervención de las Líneas 1, 2 y 3, dando pauta al inicio del proceso de transición hacia un nuevo sistema de recaudo, eficaz y transparente.

Además, se encontraron irregularidades en contratos de 27 obras de los espacios educativos realizados a través del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), donde se han detectado anomalías por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas por esta situación.