La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo para que se declare a los “Exviveros de Santa Cruz Buenavista”, como área natural protegida, luego de que el pulmón que se encuentra entre Calzada Zavaleta y Federal a Cholula fuera talado hace dos años por particulares..

El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Nora Merino Escamilla tiene como objetivo, exhortar al Ejecutivo del Estado a declarar área natural protegida a la zona conocida como los Exviveros de Santa Cruz Buenavista, con la finalidad de restaurar y preservar el equilibrio ecológico en esa zona y beneficiar de manera directa a más de 48 mil habitantes.

En su intervención, la diputada Nora Merino mencionó la importancia de establecer acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en los Exviveros de Santa Cruz Buenavista, ya que representan uno de los últimos pulmones de la zona metropolitana.

La diputada por el Partido Encuentro Social (PES) refirió que Puebla es la séptima entidad a nivel nacional con mayor biodiversidad, sin embargo, está amenaza por el crecimiento demográfico, la tala inmoderada e ilegal así como incendios provocados.

Destacó que en pasadas administraciones el medio ambiente fue visto como “un modelo de negocios” y se expidieron permisos de construcción cambiando el uso de suelo para favorecer proyectos inmobiliarios de empresarios cercanos al grupo en el poder sin importar el daño provocado al ecosistema.

“En administraciones pasadas el medio ambiente solamente fue un esquema de negocios, un esquema para hacer dinero pero esta vez la administración de Miguel Barbosa el medio ambiente es una prioridad y con este exhorto buscamos que la reserva conocida como el exvivero Santa Cruz Buenavista sea declarado área natural protegida”.

La complicidad

En septiembre de 2018, al comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente, el expresidente municipal de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque, fue señalado de complicidad en la tala que se llevó a cabo en el Vivero Santa Cruz y le exigieron que tomara medidas urgentes para frenar el ecocidio.

En su defensa el edil señaló: “Hace cuatro años me pidieron que se hiciera una tala de árboles y por supuesto me negué al proyecto, ahorita al final de mi gobierno quieren afectarme con esta tala que yo no autoricé (...) El castigo ejemplar es fincar las responsabilidades aquellos funcionarios que otorgaron el permiso”.

Mientras, el diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Emilio Maurer Espinosa, señaló que la explicación era inverosímil debido que entre la fecha de inicio de estos trabajos hasta la clausura del predio habían pasado varios días.

Dijo que esta situación dejó en evidencia la posibilidad que Casiano Tlahque pudiera tener algún interés dentro de este predio y actuó de manera omisa permitiendo que se talaran ilegalmente 100 árboles.

En la sesión los diputados cuestionaron a Casiano Tlahque sobre el nombre de quien se presentó a solicitar los permisos y si la legítima propietaria del predio era la entonces Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dalhel Lara Gómez, evadió responder argumentando no tener esa información.

Vecinos se mantienen firmes

En tanto vecinos de Cuautlancingo han manifestado en el Congreso del Estado para solicitar la intervención de los diputados locales para frenar el ecocidio que se está cometiendo en un vivero del municipio.

Los quejosos han insistido en que el expresidente municipal de Cuautlancingo, Casiano Tlahque, incurrió en una serie de irregularidades al permitir que se realizara el derribo de 100 árboles de 400 que se autorizó con el pago de 661 mil pesos.

Exigieron que este predio sea declarado de uso público y no privado para que los habitantes del municipio de Cuautlancingo y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas puedan disfrutarlo y al mismo tiempo proteger y cuidarlo.