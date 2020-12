Recuerdos y desinformación es una novela extravagante y divertidísima al estilo de la mejor narrativa estadounidense contemporánea, la cual combina la crítica a las clases altas a la vez que no cede frente a las descripciones más escandalosas.

Inmersos en la era de las redes sociales, todos podemos recordar que hace algunos años Jim Carrey dio pie a varias notas sensacionalistas: ¿había perdido la razón la megaestrella de la comedia cinematográfica? ¿Era ahora un conspiracionista radical?

Carrey retoma su propia trayectoria y personalidad, y las convierte en la base de Recuerdos y desinformación. Entre hechos comprobados y una trama excéntrica donde caben extraterrestres, millonarios y espías rusos, astros de la pantalla y gurúes armados, por medio de imágenes insólitas y aventuras disparatadas nos hace conocer un poco mejor las contradicciones de ser un actor en el mundo contemporáneo. ¿O es una más de sus bromas?

En todo caso, es un viaje al lado oscuro del sueño americano a la manera de cintas como El último magnate o Ciudadano Kane, con la brutal realidad de Hollywood como entorno… y la sombra del apocalipsis acercándose.

"Carrey pensó entonces en aquellos mapas antiguos, de cuando se creía que la Tierra era plana, donde el agua y los barcos caían por los bordes y había monstruos jugando en los márgenes, y se preguntó si acaso no representaban la geografía sino el ser interior".

Sobre los autores

Jim Carrey. Todo el mundo sabe quién es Jim Carrey. Su rostro elástico se quedó en nuestras retinas a principio de los noventa gracias a taquillazos como Ace Ventura, La máscara y Una pareja de idiotas, comedias alocadas que lo convirtieron en uno de los hombres más famosos del planeta. Desde esa cima exploró registros dramáticos en The Truman Show, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y El lunático, donde dejó claro que sus decisiones artísticas no irían siempre por el lugar que sus seguidores esperaban.

Dana Vachon es coautor, junto a Jim Carrey, de la novela Recuerdos y desinformación, y autor de la novela Mergers and Acquisitions. Sus ensayos y artículos han aparecido en The New York Times, Slate y Vanity Fair. Vive en Brooklyn.