Este jueves, desde Bavispe, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijo contento por el aumento del 15% al salario mínimo en México para 2021; sin embargo, el mandatario federal lamentó el desacuerdo con la iniciativa privada, pues reveló que ellos planteaban un incremento menor.

El Jefe del Ejecutivo Federal señaló en su conferencia matutina al norte del país, urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo y señaló que éste debe ser justo y debe alcanzar para el sustento de la familia porque así lo establece la Constitución Mexicana.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias”.

López Obrador aseguró que fue una buena decisión aumentar el salario mínimo al 15 por ciento para el 2021 porque durante 30 años se castigó el sueldo de los trabajadores.

“Inclusive, hubo años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación, ni siquiera era acorde con la inflación sino aumentaban abajo de la inflación”.

El presidente de México destacó que se debe tomar en cuenta que el salario mínimo en México se desplomó durante el periodo neoliberal.

López Obrador destacó que en sus dos años de gobierno se han conseguido tres aumentos al salario, incluso uno del 20 por ciento.

Finalmente, informó que el incremento al salario mínimo contempla un sueldo especial para trabajadoras domésticas y jornaleros agrícolas porque están muy mal pagados.