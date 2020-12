El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que ninguna dependencia de gobierno debe realizar convivios o festejos de fin de año, señaló que ha sido su instrucción para evitar un disparo en los casos de contagios de Covid-19 que provoque hasta el fallecimiento de las personas, refirió que los servidores públicos deben predicar con el ejemplo.

"La instrucción que hemos dado a las dependencias de gobierno a todas es no hacer ningún convivió, no estamos en condiciones de ello y tenemos que predicar con el ejemplo, esa es la instrucción no es un exhorto, a todas las áreas de Gobierno. Este año fue atípico y estamos todos en condiciones complicadas no es lo mejor ni lo recomendable pero es lo que hoy hay y a todas las sociedades no celebren no hagan eventos no es el momento de hacer eventos", dijo el mandatario local.

Incluso, el gobernador informó que dio la instrucción al titular de la Secretaría de Salud del Estado, José Antonio Martínez García para que se reconviertan más hospitales o áreas Covid-19, pues el nivel de contagios de esta enfermedad en estas semanas es igual a los meses de junio y julio, cuando la curva estuvo alta.

Hasta este jueves suman un total de 5 mil 632 defunciones, de 45 mil 196 contagios desde el inicio de la pandemia, en marzo de este año, pero hay sólo mil 211 casos activos de este número son 564 pacientes hospitalizados de los que 81 requieren ventilador mecánico.

Con estos números que dio a conocer el secretario de salud, José Antonio Martínez García, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Barbosa Huerta, no dudó que en enero se incrementen el número de personas hospitalizadas, siendo el área metropolitana de Puebla la de mayor incidencia de contagios con el 71 por ciento.

De acuerdo a la información de este jueves, en la Red de Servicios de Salud hay 176 pacientes, en el IMSS 168 pacientes, en el ISSSTE 41 pacientes, en el ISSSTEP 41 pacientes, en el Hospital Militar Regional hay 12 pacientes y en los privados hay 94 pacientes.

El gobernador reiteró a las familias que deben cuidarse, seguir las recomendaciones sanitarias y con ello evitar contagiarse de Covid-19, especialmente a partir de este mes y hasta febrero cuando bajan las temperaturas y se disparan las enfermedades respiratorias.