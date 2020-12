Este jueves la FIFA llevó a cabo la ceremonia de The Best, premios que celebran a los futbolistas más destacados en el año en curso.

Para un año tan complejo como este, quizás una de las pocas cosas que sí eran seguras era el gran año de Robert Lewandowski y del Bayern Múnich, quienes dominaron a lo largo de este 2020.

Por ello, la FIFA otorgó al delantero polaco el premio The Best 2020 siendo el mejor futbolista del año superando a las estrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Lewy" fue el máximo goleador de la pasada edición de Champions League con 15 goles, torneo en el cual, el conjunto bávaro se alzó con el campeonato al vencer por 1-0 al Paris Saint Germain (PSG) en Lisboa, Portugal.

El atacante de la selección de Polonia recibió el premio en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Lewandowski fue el máximo goleador de la temporada pasada en la Bundesliga con 34 goles.

El polaco, junto con el Bayern Múnich, sumaron cinco títulos en los últimos seis meses: Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania (DFB Pokal), Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania.

A pesar de que el Bayern Múnich dominó en los últimos meses, para más de uno fue toda una sorpresa que la FIFA decidiera no darle el premio a su técnico Hans-Dieter Flick.

En dicho rubro, lo ganó su compatriota, el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

