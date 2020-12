Como ya lo habíamos adelantado ayer por la tarde en esta casa editorial, este viernes a primera hora fue presentado oficialmente Sergio 'Checo' Pérez como el nuevo piloto de la escudería Red Bull para la próxima temporada de la Fórmula 1 y será compañero de Max Verstappen.

El tapatío vivió un 2020 lleno de subidas y bajadas; sin embargo, su desempeño mejoró bastante en el último tramo logrando un segundo puesto y su mayor logro dentro de la F1, conquistar el Gran Premio de Sakhir, el pasado 6 de diciembre.

Sergio Pérez será el segundo piloto dentro de la escudería en un contrato inicial por un año esperando que este se pueda extender al menos otros tres.

Our line-up, 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙙 🤝 @SChecoPerez will partner @Max33Verstappen for the 2021 #F1 season 💪 #HolaCheco 🇲🇽

A través de sus redes sociales, la escudería le dio la bienvenida al mexicano y reconoció sus diez años dentro de la Fórmula 1 así como todos sus logros con sus equipos Force India y Racing Point.

A finales de octubre, el mexicano había anunciado que no seguiría con Racing Point para la temporada 2021 y señaló que su carrera podría tener una pausa forzada al no tener equipo.

Tras sus grandes actuaciones en las últimas carreras y su conquista en Barhéin, Red Bull apostó por el experimentado piloto azteca.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C