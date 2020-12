Ante la pandemia de coronavirus que azota al país desde hace nueve meses, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alías "El Bronco" exhortó a la ciudadanía que evite salir de casa en esta temporada decembrina y enfatizó a los católicos a no hacer reuniones en Navidad con fines religiosos, pues aseguró que "Cristo no se enojaría" si se abstienen de celebrarlo con las tradicionales posadas.

En la conferencia de prensa realizada esta semana, al hacer un llamado en forma de súplica a la población de la entidad para que no hiciera aglomeraciones, “El Bronco” dijo que la prioridad, ahora, es evitar contagios.

Rodríguez Calderón afirmó que no habrá afectaciones a la fe si las personas no se reúnen para honrar al Niño Dios y tampoco pasará nada si deciden no celebrar las fechas decembrinas, con posadas empresariales e institucionales.

“Nosotros les estamos avisando que la mejor manera de poder pasar con vida y salud (esta Navidad), es que no hagan posadas, la fiesta de Navidad. No se va a enojar Cristo. Cristo nos quiere vivos, a salvo, quiere que sigamos siendo padres y madres de familia, hijos o hermanos. Si la sociedad no entiende esto, qué más podemos hacer”.

Finalmente, el mandatario estatal pidió a la población acostumbrarse a la nueva normalidad y con ello, en 2021 asuma hábitos diferentes a los del pasado, pues el coronavirus provocó cambios en la manera en la que la gente debe convivir en México.

“Es difícil entender el reclamo (de la gente) que quiere tener todo como antes y hoy no se puede. Tenemos que entender que nada es como antes: ni el negocio, ni la familia, ni la casa. Tendremos más navidades si cuidamos nuestra vida o esta puede ser nuestra última navidad”.