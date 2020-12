El presidente Donald Trump habría considerado invocar la ley marcial con el objetivo de anular los resultados electorales que le dieron la victoria a su contrincante, el demócrata Joe Biden, indican The New York Times y CNN.

Ambos medios estadounidenses explican que la idea surgió durante una acalorada reunión en la Casa Blanca, en la que participó Michael Flynn, primer asesor de seguridad nacional de Trump que fue procesado en el marco de la investigación sobre la trama rusa.

Un día antes de esa reunión, el jueves, Flynn manifestó en el canal ultraconservador Newsmax, que el actual presidente tiene poder para desplegar las Fuerzas Armadas del país en aquellos estados claves que ganó Joe Biden. Con el Ejército desplegado se podrían repetir las elecciones, según los planes del exasesor.

The New York Times, citando a fuentes conocedoras del encuentro en la Casa Blanca, cuenta que Trump se interesó mucho por la idea que había formulado Flynn en televisión. CNN, por su parte, también asegura que la idea de aplicar la ley marcial surgió el viernes, aunque no quedó claro si realmente Trump quería llevarlo a la práctica.

Varios asesores del mandatario rechazaron la posibilidad de decretar la ley marcial, lo que implicaría que todo el país queda bajo control de las Fuerzas Armadas.

Ante estas publicaciones, Donald Trump arremetió contra los medios de comunicación en Twitter, donde afirmó: "Ley marcial = Noticias falsas. ¡Son solo más noticias mal intencionadas!".

El presidente y los gobernadores de cada uno de los 50 estados del país tienen poder para invocar la ley marcial; pero el jefe del Ejecutivo no lo puede hacer de manera unilateral y necesita la aprobación del Congreso, de acuerdo con un estudio del Centro Brennan por la Justicia de la Universidad de Nueva York.

La última vez que el Gobierno federal impuso la ley marcial fue en Hawái en 1941 después del ataque japonés contra Pearl Harbor.



Con información de La Vanguardia.