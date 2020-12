El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus a México; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial del Gobierno Federal a Puebla con respecto a su distribución.

El mandatario estatal dijo que su gobierno está preparado para recibir las vacunas, cuando les sean enviadas, pues desde hace varios días se han preparado las cámaras de frío. “Yo no tengo más que celebrar, debo decir también que en Puebla no habido ninguna comunicación institucional entre la federación y el sector salud para aplicar la vacuna y estamos expectantes de cuál será esa ruta, si el despliegue será nacional, el mayor despliegue de vacunación en la historia de nuestro país, es el mayor despliegue que va a tener que hacerse y no veo de otra más que participe todo el sector salud de la federación y estados”, dijo.

El gobernador señaló que estará a prueba toda una logística y estrategia de cómo será la llegada de las vacunas a las entidades, su colocación en las cámaras de frío y su aplicación, en principio a los trabajadores de la salud y enseguida a los grupos por edades como se calendarizó desde la Secretaría de Salud Federal.

“Estamos expectantes, muy animados, pero con muchas dudas para que esto se lleve a cabo, siempre apoyaremos, seremos los primeros que daremos el paso para apoyar en los servicios de salud y todo lo demás, pero no hay ninguna instrucción o comunicación”, dijo Barbosa.

Y es que este miércoles llegó el primer lote de vacunas del laboratorio Pfizer proveniente de Bélgica, en total el país recibirá 34.4 millones entre este primer lote y hasta enero, cuando se haga otra entrega; en ese orden, será el jueves cuando comiencen a ser aplicadas las vacunas al personal médico.