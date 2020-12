Luego de rumores de resquebrajamiento entre integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de San Andrés Cholula, el Comité Municipal afirmó que están unidos y organizados para la elección del 2021, sin embargo, demostraron estar divididos por el tema de la posible reelección de la alcaldesa Karina Pérez Popoca.

El presidente del Comité, Braulio Coyopol Tentle, señaló que la puerta está abierta para todos, incluyendo a la actual presidenta municipal Karina Pérez.

Informaron que hasta el momento hay cuatro aspirantes a la candidatura por presidencia municipal, Adrián Xicale, Lucas Alfredo Coyotl, Emanuel Solís y Aarón Tirzo, sin contar a la actual alcaldesa, Karina Pérez Popoca, quien analiza reelegirse.

Señalaron en rueda de prensa que saben de la intención de Pérez Popoca, quien ha señalado no estar “obsesionada” con el puesto, pero si se dan las condiciones, podría aceptar ser de nuevo la candidata.

Al respecto, la secretaria general del CDM sandreseño de Morena, Emelia Torres Paisano, descalificó que Karina Pérez Popoca pueda busque la reelección al afirmar que contraviene la ideología del presidente López Obrador.

En respuesta, la secretaria de finanzas de Morena, Janet Lozada, señaló que esa no era la postura general de la organización y que estaba en contra de una postura personal.

“La postura mencionada antes por la compañera, no representa del todo al comité, está reglamentado y como comité respetamos, pero mi postura personal es la no reelección”, subrayó.

Hace unos días la alcaldesa Karina Pérez Popoca, ha señalado que analiza poder reelegirse, lo que desató que un grupo al interior Morena, encabezado por Adán Xicale, señaló que están en contra de que regrese por tres años más la alcaldesa.

Pérez Popoca fue enfática al señalar que si este grupo está en contra de la reelección, que vayan a otro partido, ya que Morena ha abierto esa posibilidad para los actuales funcionarios públicos.

"No solamente porque yo tengo aspiraciones o él tiene aspiraciones, no, que la ciudadanía nos legitime, siempre he dicho que es importante lo legal, pero es más importante la legitimidad", aseveró.

Además, les indicó que permanecer en un instituto político que no concuerda con los ideales, es una incongruencia.