El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, defendió ayer su decisión de no parar “inmediatamente” todas las restricciones al asilo creadas por el mandatario Donald Trump, porque eso generaría un repunte en la migración de indocumentados hacia el país.

En una rueda de prensa, Biden respondió a una pregunta sobre la entrevista exclusiva de EFE con los que serán los asesores de política y seguridad nacional del presidente electo cuando llegue a la Casa Blanca en enero, Susan Rice y Jake Sullivan, respectivamente.

“Lo último que necesitamos es decir que vamos a parar inmediatamente el [sistema de] acceso al asilo tal y como se ejecuta ahora, y después acabar con 2 millones de personas en la frontera”, dijo Biden a los periodistas en Wilmington, Delaware, donde vive.

Calculó que tardará unos “seis meses” en restablecer del todo el sistema para solicitar asilo en la frontera con México, después de su llegada al poder, el próximo 20 de enero.

“Se trata de establecer unos parámetros para poder avanzar en una dirección. Cumpliré lo que dije que iba a hacer: un sistema mucho más humano, basado en la reunificación familiar. Pero eso requiere implementar muchas cosas, requiere conseguir fondos, por ejemplo, para los jueces de asilo”, explicó.

Biden ahondaba así en lo que adelantaron Sullivan y Rice en su entrevista con EFE y en la que pidieron que los migrantes indocumentados no viajen hacia la frontera norte de México, porque los planes del presidente electo tomarán “meses” y “ahora no es el momento”.

Fue más claro que sus asesores, al reconocer que parte de la razón por la que no levantará de inmediato las restricciones al asilo de Trump es porque no quiere espolear una llegada masiva de indocumentados a la frontera.

“Lo haremos, y rápidamente, pero no vamos a poder hacerlo el primer día, levantar cada restricción, volver a como eran las cosas hace 20 años y de pronto darnos cuenta de que tenemos una crisis [migratoria] en nuestras manos”, subrayó.

Biden aseguró que ya ha “empezado a hablar de estos temas con el presidente de México”, Andrés Manuel López Obrador, con quien conversó por teléfono el sábado, y con otros líderes de Latinoamérica, y que su objetivo es crear un sistema de asilo “mejor” que el actual.

En su entrevista con EFE, Sullivan y Rice insinuaron que Biden no anulará de forma inmediata una orden sobre la frontera que emitieron este año los Centros de Control y Enfermedades de EU (CDC), debido a la pandemia.

Los agentes migratorios de EU se basan actualmente en esa orden para enviar a México a más de 90% de quienes cruzan ilegalmente la frontera.

Biden sí planea acabar con el programa Permanezcan en México, por el que se ha enviado a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera para esperar en México sus citas ante jueces migratorios en EU, pero no está claro cómo de pronto lo hará una vez que llegue al poder.

El mensaje de Biden, Sullivan y Rice tiene como objetivo contener el “efecto llamada” que puede generar entre los migrantes la transición en Washington, después de cuatro años de restricciones al derecho al asilo bajo el gobierno de Donald Trump y tras el paso de los devastadores huracanes Eta e Iota por Centroamérica.

También se informó que el presidente electo ha elegido como secretario de Educación al latino Miguel Cardona, actual encargado de supervisar todos los centros educativos en el estado de Connecticut.

Con el nombramiento de Cardona, Biden cumpliría con la promesa de elegir a un profesor como secretario del Departamento de Educación. “Será un profesor, lo prometo”, dijo Biden en julio de 2019 a la principal agrupación política de educadores de EU, la Asociación Nacional de Educación (NEA).

Además, en una carta enviada la semana pasada a Biden, el Caucus Hispano del Congreso apoyó el nombramiento de Cardona, que ya empezaba a sonar como candidato. Cardona, nacido en Connecticut de padres puertorriqueños, ejerce desde 2019 como secretario de Educación de ese estado, un puesto desde el que ha tenido que supervisar la enseñanza a distancia de miles de estudiantes debido a la pandemia de Covid-19.

Fue profesor en una escuela pública del distrito de Meriden (Connecticut), donde creció, y luego, durante 10 años, fue director de Educación de ese distrito, desde donde supervisó la enseñanza a 9 mil alumnos y que, en 2012, le valió el reconocimiento de mejor director del año.

Además, se informó que Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, fue nombrado como reemplazo de la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado de EU, convirtiéndose en el primer latino en representar a California en la Cámara Alta.

Martha Bárcena, embajadora de México ante EU, lo felicitó en Twitter: “Muchísimas felicidades a Alex Padilla, primer senador latino y mexicano-americano. Un ejemplo más a seguir por parte de nuestra comunidad”.

