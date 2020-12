A pesar de las restricciones sanitarias por el Covid-19, las y los poblanos acudieron a los mercados municipales los días 23 y 24 de diciembre, con el objetivo de hacer sus compras para la cena de navidad.

Las organizaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre cumplieron con la instalación de contenedores de agua y regalaron gel antibacterial y cubrebocas para proteger la salud de las y los poblanos; sin embargo, aún hay resistencia de algunos ciudadanos para protegerse, al no tomar con seriedad lo grave de la enfermedad.

La pandemia del Covid-19 provocó no solo que las medidas sean estrictas al ingreso a los mercados municipales, sino también que la gente hiciera menos gastos, pues durante este año decenas de familias se quedaron sin empleo y en otros casos sus sueldos fueron disminuidos.

Intolerancia Diario hizo un recorrido por los mercados municipales, en donde se constató que al ingreso hay puestos con contenedores de agua para que las y los ciudadanos laven con frecuencia sus manos, además los comerciantes organizados estuvieron regalando cubrebocas y repartiendo gel antibacterial a los consumidores.

“La mayoría sí ha aceptado el gel, pero hay algunos que ni siquiera me voltean a ver. He visto que varios no traen el cubre bocas, pero si pueden traer una careta sería mejor”, comentó Cristian, quien está como encargado de un puesto en donde se otorga de forma gratuita gel antibacterial a los consumidores.

La víspera, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, inició las pláticas con comerciantes de al menos 23 organizaciones, con quienes se acordó entre otras cosas, ser estrictos en las medidas sanitarias en los mercados municipales y en los tianguis, para tratar de frenar la ola de contagios del Covid-19.

En este sentido, en los mercados municipales de la capital se están realizando las medidas sanitarias correspondientes por parte de los comerciantes; sin embargo, es difícil cuidar la sana distancia, pues de última hora las y los ciudadanos acudieron a realizar sus compras.

En los mercados municipales, los comerciantes usan un altavoz y desde ahí hacen la recomendación para que utilicen el cubrebocas, además piden a los ciudadanos no molestarse por estas recomendaciones, pues se trata de contribuir al “Pacto Solidario”.

Disminuyen ventas

El Covid-19 también ha disminuido en gran porcentaje las ventas de los comerciantes, pues el desempleo y la falta de ingresos, provocó que las compras fueran menores en comparación con años anteriores.

Aunque las frutas de temporada y todos los ingredientes para la cena de navidad mantuvieron costos accesibles, similares al del año pasado; el poder adquisitivo se pierde, debido al desempleo que se ha provocado con el Covid-19.

“La verdad es que están tranquilas las ventas, con esta pandemia que está sucediendo, se vino para abajo todo, se esperaba una venta buena, pero esta regular, se esperaba más, del cien por ciento solo llevamos el 50 por ciento”, comentó Fernando Saavedra.

Los comerciantes hacen la recomendación a los consumidores a que acudan con cubrebocas y en todo momento usen gel antibacterial, además de lavarse las manos, como medida de prevención ante el Covid-19.

Para la siguiente semana, los comerciantes esperan que las y los ciudadanos sean más cuidadosos en su salud, pero también que las ventas aumenten y con ello generar derrama económica.