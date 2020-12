Este lunes 28 de diciembre, el compositor y cantautor mexicano Armando Manzanero perdió la vida a los 85 años luego de una larga batalla contra el COVID-19.

A través de las redes sociales, representantes de la Sociedad de Autores y compositores de México (SACM) confirmaron la muerte de Armando Manzanero por un paro cardiorespiratorio.

Los reportes señalaron que Armando Manzanero murió a las 03:20 horas de este 28 de diciembre, mientras permanecía internado por coronavirus. Cabe destacar que ayer su familia reportaba una mejorìa en su estado de salud.

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX lamenta el sensible fallecimiento del músico yucateco Armando Manzanero, autor de cientos de canciones interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina. QEPD pic.twitter.com/GRG5wgsIpF — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 28, 2020

Armando Manzanero es considerado como uno de los músicos y compositores mexicanos más importantes de todos los tiempos.

Algunos de sus éxitos como 'Adoro', 'Somos Novios', 'Nada Personal', entre otros tantos han conquistado a varias generaciones por su romanticismo puro.

AMLO le rinde tributo a Armando Manzanero

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó el deceso de Armando Manzanero, a cuyos familiares y amigos envió su pésame.

“Un hombre sensible, también en lo social, no se me va a olvidar cuando, en una entrevista, declaró que lo habían contratado para amenizar una boda de un político de un país centroamericano, un país pobre, y el que se casaba era un presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta, y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad, porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente, el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo”.

Al finalizar la conferencia de prensa de este lunes, AMLO pidió que se proyectara un video con el tema Adoro, para despedir al cantautor yucateco.