Con el objetivo de mejorar la infraestructura carretera de las comunidades, este martes el Presidente Municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en conjunto con Julio Huerta Gómez, Director General de Gobierno en el estado, inauguró la construcción del puente vehicular Zahuatlán - San Mateo Parra 500 Años en la barranca "El Águila" en la comunidad de Zahuatlán de Morelos de Tepeaca.

Contemplando las medidas sanitarias, en dicho evento asistieron: la Síndico Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento; Gaby Bonilla Parada, Presidenta del DIF Municipal de Tepeaca; Jesús Aquino Limón y Luis Báez, Director de Obras Públicas y Atención Ciudadana respectivamente; José Marcelo Zamora, Inspector Auxiliar de Zahuatlán de Morelos; Clemente Honorato Montes, Inspector de San Mateo Parra, así como diferentes actores del ámbito social de dichas comunidades.

Puentes vehiculares mejorarán movilidad en Tepeaca

Al tomar la palabra, Sergio Salomón mencionó a los presentes que en un año se logró atender y dar solución a viejos problemas como es el caso de las condiciones en la que estaba el puente vehicular de Vicente Guerrero, San José Carpinteros, San Hipólito Xochiltenango, y ahora este puente que permitirá dar una mejor movilidad, seguridad pero sobre todo, impulsará el comercio y la economía del municipio.

Cabe mencionar que en dicha obra consistió en la demolición de la estructura existente, se construyó la subestructura y súper estructura, se instaló cunetas, lavaderos, bordillo y señalética, por lo que ahora tiene una superficie de 9 metros de ancho y 25.60 metros de longitud donde se consideraron dos carriles mismos que cuentan con concreto asfáltico, todo esto para beneficiar alrededor de 5 mil personas.

Céspedes Peregrina exhorta a la población a acatar decretos sanitarios

El alcalde de Tepeaca añadió que este tipo de obras no serían importantes si las personas no gozarán de salud, por lo que en estos tiempos de pandemia exhortó a cuidarse llevando a cabo cada una de las medidas sanitarias que ha establecido el sector salud.

“Asumamos el compromiso de no hacer fiestas, de no hacer posadas, no hacer reuniones de más de 10 personas, de guardar la sana distancia, de lavarnos las manos constantemente, de utilizar el gel antibacterial, hoy es fundamental cuidar de la salud por amor propio y a nuestros seres queridos”, enfatizó.

El Director de Gobierno en el estado, en representación del Gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta expresó: “es motivador y conmovedor ver cómo se puede transformar cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay carácter y cuando hay la vocación de servir el destino de los pueblos y municipios, por eso quiero felicitar al Presidente Municipal por su labor y quien ha sido un aliado del Gobierno del Estado pues con sus apoyo se han tomado acuerdos importantes para el bien de Tepeaca”.