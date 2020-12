A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, informó sobre el modo de operación que tendrán el próximo 1 de enero de 2021 en los servicios de urgencia y hospitalización. La institución apuntó que laborarán de manera regular.

En caso de emergencia, podrá acudir al Hospital de Traumatología y Ortopedia; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”; así como a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 22, 24, 26, 34, 55 y 57, donde se cuenta con área de urgencias .

Lo que respecta al interior estado, se brindarán los servicios de urgencias en los HGZ No. 5, en Metepec; No. 10, en Nuevo Necaxa; No. 15, en Tehuacán; y No. 23, en Teziutlán.



Mientras que el Régimen IMSS-BIENESTAR ubicado en las zonas rurales, otorgará atención en el área de urgencias y hospitalización en los nosocomios regionales de San Salvador El Seco, Tepexi de Rodríguez, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Ixtepec y Chiautla de Tapia, de acuerdo al coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS, José Guillermo Islas Hernández.

Será hasta el 4 de enero que el servicio médico administrativo se reanude en sus 309 unidades médicas rurales, 45 UMF, siete Hospitales Rurales, cinco hospitales de segundo nivel, dos Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), así como en las oficinas administrativas, Tienda y Velatorio.