La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, Vianey García, anunció que para el mes de abril se espera presentar una iniciativa completa para analizar la despenalización del aborto.

García Romero indicó que no sólo irán las propuestas de los grupos feministas, sino que se incluirán incluso las de quienes no están a favor, aceptando que no se sabe cuántos diputados realmente están en contra y actúan por presiones de grupos eclesiásticos.

Recordó que el tema fue enviado a su comisión y rechazó que se esté legislando al vapor, pues al ser un asunto con tantos puntos de vista, lo importante es que haya un consenso para poder llevar dicha iniciativa al pleno y que ahí se discuta.

La legisladora precisó que será el esquema de parlamento abierto mediante el cual se habrá de llevar la discusión del tema lo que permitirá a todos participar.

Sostuvo que después de tener el parlamento abierto, cada diputado tendrá la posibilidad de analizar cómo votar, de manera individual, razonada y siempre poniendo de frente el sentir de la ciudadanía, sin dejar de lado el tema jurídico, además de que hay muchas tesis y avances por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dónde se ha definido cuál es la postura respecto al aborto.

Sobre el voto de castigo que podría haber contra Morena en caso de que se apruebe la despenalización del aborto, indicó que lo importante es que haya una garantía de que se legisle a favor de los derechos de las mujeres.

Respecto al documento firmado con las feministas que tomaron las instalaciones del Congreso a finales del año pasado, señaló que el acuerdo básico es que por lo menos se respetarían las fechas.

“Ellas tendrán que ir a exponer sus argumentos, como lo podrán hacer otros grupos de derecha para poder brindar información, y que las diputadas y los diputados puedan decidir, y en la última plática que se tuvo con ellas, fue establecer en el período, fue que se respetar las fechas, independientemente de cómo voten los diputados”.

García Romero reconoció que no se tiene una certeza de cuántos diputados van a votar en contra y cuántos a favor, pero lo que se requiere es que haya un trabajo de sensibilización no sólo con los legisladores, sino con la sociedad, porque muchas veces la votación lleva como consigna la presión que hacen los grupos eclesiásticos, por lo que se tiene que dar la sensibilización con la ciudadanía.

#Política 🔴 @vianeygarrome denuncia presiones de grupos eclesiásticos hacia diputados para votar en contra del aborto.



Vía @pacosanchez63 📹 pic.twitter.com/rQ7i4OlCKn — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 3, 2021

La división

Luego de que se anunciara que en el mes de abril el pleno del Congreso del Estado de Puebla podría legislar la despenalización del aborto, los diputados que se encuentran en contra de la aprobación suman la mayoría, una vez que legisladores de Morena han manifestado su oposición.

De acuerdo a las declaraciones hechas y la manera en que han votado las iniciativas, al menos 19 diputados locales de las bancadas de Acción Nacional, Encuentro Social, Del Trabajo, De la Revolución Democrática, Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano, y Sin Partido, han mostrado públicamente su rechazo a la medida.

En duda sobre el sentido de su voto se encuentran al menos cuatro legisladores, tanto de Morena como del Revolucionario Institucional.