En la conferencia virtual de este lunes, el gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa dio a conocer que, debido a la cercanía de la festividad de Reyes Magos a celebrarse este miércoles 6 de enero, las jugueterías tendrán los siguientes horarios y con ello ayudar a Melchor, Gaspar y Baltazar a cumplir con la búsqueda en la lista de deseos de los niños poblanos.

En ese sentido, las autoridades estatales informaron que los negocios deben permanecer al 20 por ciento de su capacidad para garantizar la sana distancia y deben permitir el ingreso a las personas siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios por Covid-19.

En estas fechas los niños suelen pedir juguetes con pilas, figuras de acciones, muñecas, videojuegos o aparatos electrónicos como celulares y computadoras.

Cabe destacar que en días recientes, las autoridades estatales y municipales han realizado recorridos en estos establecimientos para evitar aglomeraciones y con ello, contagios por Covid-19.

Ante ello, al menos cuatro sitios de este giro fueron clausurados por no cumplir con los lineamientos emitidos por las autoridades.

