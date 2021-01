La regulación del comercio informal es absoluta responsabilidad del Ayuntamiento de Puebla más no del Gobierno del Estado advirtió Miguel Barbosa Huerta, quien lamentó que a pesar de que este tipo de comercio esté prohibido, se cobre “derecho de piso”.

“El tema de los ambulantes en el Centro Histórico es de la absoluta responsabilidad del Ayuntamiento y no del Gobierno del Estado, que no sigan evadiendo las cosas y que no sigan queriendo pensar que somos unos ingenuos, no, cada quien con sus competencias”, dijo el mandatario local.

El gobernador también señaló que ha sido “muy difícil” mantener coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, y es que a pesar de que el Gobierno del Estado ha buscado este trabajo conjunto no se ha podido.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que el Gobierno Municipal debe hacer valer el estado de derecho con el comercio informal y demostrar que no hay solapamiento para que las organizaciones invadan las calles en el Centro Histórico de Puebla.

“Nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre la realidad entre la sociedad y cómo debemos cuidar a nuestra misma sociedad y es aquí cuando he pedido la solidaridad de los Ayuntamientos para el tema del comercio en la calle está prohibido, pero es regulado por los Ayuntamientos y lo peor que puede pasar es que se le cobre el derecho de piso, no se vale”, dijo

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que también se pone de lado de la necesidad de la gente, quienes asumen al comercio informal como su actividad para generar ingresos y emplearse; pero reiteró que esta actividad corresponde a los Ayuntamientos regularla.