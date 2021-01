A través de las redes sociales, algunos usuarios dieron a conocer los salarios de varios conductores de Canal Once como Estefanía Veloz, Gibrán Ramírez, Sabina Berman, John Ackerman y Lorenzo Meyer.

Luego de revelar las cifras nada envidiables, Gibrán Ramírez y el resto de los implicados fueron duramente criticados en Twitter por sus salarios, los cuales rondan el millón de pesos al año por conducir un programa que se transmite una vez por semana.

De acuerdo con las publicaciones subidas en diversas cuentas de Twitter, Canal 11 desembolsó un millón de pesos por conductor que aprueba la llamada Cuarta Transformación.

Quienes son los verdaderos chayoteros que viven al amparo del poder o de la ubre gubernamental? Lorenzo Meyer Sr. Gibrán Ramírez. John Ackerman. Estefanía Veloz, pero para cobrar. Sabina Berman. Los salarios no son de miedo pero perder la dignidad por el dinero que fuere? pic.twitter.com/82WBiputF3

En cuestión de horas, cientos de internautas lamentaron las cifras y mostraron su indignación por dichos costos, pues estos salarios no son ni la décima parte de lo que gana un mexicano promedio.

Buscando aclarar la situación, Gibrán Ramírez utilizó sus redes sociales para asegurar que no tenía un salario tan alto, incluso publicó su última nómina quincenal, donde se aprecia que le pagaron 35 mil 698 pesos.

Sin embargo, en su afán de 'callar bocas', terminó por comprobar que sus 24 quincenas del año daban un total de 856 mil 752 pesos al año.

1. Mayor audiencia que el grueso de programas de análisis. Eso explica su campaña pagada

2. No es salario, sino cobro de servicio. Quincena más reciente.

3. El Once paga servicios a politólogos que no creen en la 4T y que militan hasta con Claudio X, como María Amparo. Pluralidad pic.twitter.com/LETAv3xXle