Ante el incumplimiento del decreto del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, una tienda departamental fue clausurada por superar el porcentaje de personas permitidas.

La clausura ocurrió en la avenida Fidel Velázquez número 3602, Infonavit Las Margaritas por superar el aforo y no cumplir con las medidas preventivas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

El responsable de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, recordó que la autoridad únicamente permite venta de juguetes por el día de Reyes Magos.

Refrendó que el decreto del gobierno estatal es muy claro al permitir solo la venta de juguetes en los establecimientos, pero no la venta de ropa y no pueden estar vendiendo ningún otro producto que no sean juguetes.

Subrayó que hasta este momento, la dependencia a su cargo ha desarrollado recorridos para exhortar a representantes de negocios en centros comerciales, tiendas departamentales y negocios del Centro Histórico acatar el decreto.