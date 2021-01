El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al vicepresidente Mike Pence para que evite confirmar la victoria del demócrata Joe Biden: “El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores elegidos fraudulentamente”, afirmó el mandatario vía Twitter.

Este miércoles, los integrantes de las dos cámaras del Congreso se reunirán para contar los votos confirmados por el Colegio Electoral el pasado el 14 de diciembre para finalmente proclamar formalmente al presidente electo, resultado que tendrá que ser ratificado por Pence, quien presidirá la sesión.

Sin embargo, no existe en la Constitución ninguna provisión que le otorgue esa facultad: “El papel del vicepresidente es el de un maestro de ceremonias más que el de árbitro del resultado”, señala The New York Times.

En uno de sus últimos intentos para bloquear el triunfo de Biden, este sábado, Trump llamó al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, donde le aseguró que obtuvo el triunfo y lo instruyó a recontar los votos: "Sabes lo que hicieron y no lo estás denunciando. Eso es un delito”, encaró.

"Lo único que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado", pronunció según el contenido difundido por The Washington Post.

Con información de agencias.