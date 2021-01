El sector privado de Puebla pide al titular de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiendo de Puebla, René Sánchez Galindo, retractarse de su lamentable comentario sobre que los líderes empresariales son “doble cara”.

Además, piden que precise los nombres de quiénes señaló, porque su declaración no contribuye a generar un clima de estabilidad social.

"También decimos que ser doble cara, sería pregonar que hay preocupación por la salud de los poblanos, mientras se permite un mar de ambulantes que generan extrema movilidad".

De "doble cara" y "círculo rojo de privilegios" tachó Sánchez Galindo al sector empresarial que señala privilegios del Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco en el trato a ambulantes y reprueban las determinaciones detonadas por la gestión durante en la contingencia sanitaria propiciada por el Covid-19.

Además, en la conferencia de prensa virtual dijo que no existe un trato preferencial para los ambulantes porque la alcaldía ha realizado acciones para contener al ambulantaje, decomisan sus productos y remitir al juzgado calificador a los informales.

Justificó las críticas por la invasión de ambulantes, al indicar al comercio establecido a pesar de sus constantes incumplimientos a los decretos del gobernador Luis Miguel Barbosa no es blanco del uso de la fuerza pública, no se les detiene ni remite al juzgado calificador.

Dijo que los empresarios son los que menos han cumplido con el decreto en un 73 por ciento.

"No aceptamos que esté círculo rojo de empresarios señalen que hay trato preferencial con los ambulantes y que a ellos se les persiga, son doble cara porque piden apoyos para no detener a su personal con actividades informales y no ser sancionados como favores para ellos.

“Ya hemos recibido solicitudes de líderes empresariales para que ayudemos, para que no detengamos incluso para que permitamos la venta en la vía pública porque son personas que han trabajado para ellos toda la vida; entonces eso la verdad es una doble cara y por lo tanto no acepto de ninguna manera que se le esté dando un trato preferencial al comercio de vía pública”.

Ante esa declaración, los presidentes de Canirac, Olga Méndez Juárez; Coparmex, Fernando Treviño Núñez; Canaco, Marco Antonio Prósperi Calderón; Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez; Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Puebla, Manuel Domínguez Gabián y Asociación de Centros Comerciales de Puebla, José Miranda Solana, piden al encargado de la dependencia reducir el índice de vendedores ambulantes en las calles.

"Mantenemos nuestra petición acerca de que los gobiernos municipales, incluyendo el de Puebla, trabajen para reducir la cantidad de comercio informal, toda vez que mientras ello no se haga, seguiremos en riesgo de desastres económicos y en materia de salud".